Thị trường Việt Nam tạo kết quả bất ngờ cho công ty bia Đan Mạch

Thị trường bia Việt Nam hiện nay do 4 "ông lớn" Sabeco, Habeco, Heineken và Carlsberg chiếm lĩnh. Năm 2023, Sabeco (Bia Sài Gòn) và Habeco (Bia Hà Nội) đã báo cáo nhiều kết quả không tươi sáng.



Trong đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Sabeco (trong hệ sinh thái của Tập đoàn ThaiBev của Thái Lan) lần lượt giảm gần 13% và 23% so với mức cao kỷ lục đạt được năm 2022. Tương tự, kết quả của Habeco cũng giảm 8% (doanh thu) và 30% (lợi nhuận sau thuế) so với năm 2022.

Ngược lại, sản lượng của công ty bia Carlsberg Việt Nam tăng trưởng 8% vào năm 2023. Trong khi đó, "đại gia" Heineken từ Hà Lan năm nay sẽ hoàn thành dự án tăng công suất tại nhà máy Đà Nẵng lên 500 triệu lít/năm từ 330 triệu lít hiện tại. Đây là một phần trong chiến lược tiếp tục mở rộng đầu tư của Heineken tại Việt Nam.

Báo cáo kinh doanh toàn cầu quý 1/2024 được Tập đoàn Carlsberg công bố hôm nay 8/5 cho thấy châu Á -- nổi bật là Việt Nam, Lào và Trung Quốc -- vẫn tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của hãng với sự tăng trưởng 3,1% trong doanh số bán hàng, với doanh thu tăng 7,6% so với cùng kỳ. Cả 3 thị trường Trung Quốc, Việt Nam và Lào đều tăng trưởng trong quý 1.

Tăng trưởng quý 1/2024 của Tập đoàn Carlsberg tại Trung Quốc, Việt Nam, Lào. Nguồn: Báo cáo của Carlsberg ngày 8/5/2024.

Báo cáo tài chính toàn cầu năm 2023 của Tập đoàn Carlsberg cho thấy doanh thu tăng 9,2% lên con số 73,6 tỷ Krone Đan Mạch (10,6 tỷ USD). Kết quả này đạt được là nhờ vào việc tăng giá thành sản phẩm, trong khi lượng bia tiêu thụ của tập đoàn giảm nhẹ 0,5%.

Lượng bia tiêu thụ ghi nhận sự sụt giảm tại 2 trong số 3 thị trường lớn nhất của Carlsberg là Tây Âu và Đông Âu, với mức giảm lần lượt 4% và 2,3%. Tuy nhiên, tại châu Á, con số này tăng trưởng 3,7%. Về tỷ trọng thị trường, Trung Quốc chiếm đến 60% doanh số bán hàng; Việt Nam và Ấn Độ chiếm 17% từng thị trường.

Carlsberg đang củng cố vị trí thứ 4 tại Việt Nam với 8% thị phần cùng mức tăng trưởng sản lượng cũng là 8%. Các thương hiệu 1664 Blanc, Tuborg và Huda là những con bài chiến lược cho sự tăng trưởng trong năm 2023 của hãng, và được định hướng tăng cường đầu tư trong những năm tới để phát triển kênh phân phối, mở rộng phạm vi và số lượng cửa hàng.

Châu Á là khu vực rất quan trọng của Tập đoàn Carlsberg năm 2023. Nguồn: Carlsberg

Heineken coi trọng thị trường Việt Nam

Việt Nam với dân số 100 triệu người được tập đoàn bia Hà Lan xác định là thị trường quan trọng ở Đông Nam Á. Thực tế, Heineken với nhiều thương hiệu bia gồm Heineken và Tiger đang giữ thị phần lớn nhất ở Việt Nam.

Tháng 12/2022 tại Hà Lan, CEO tập đoàn – ông Dolf van den Brink – nói với Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng Heineken ty sẽ rót thêm 500 triệu USD vốn đầu tư vào Việt Nam trong những năm tới.

Trong quy hoạch phát triển Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký năm 2023, việc mở rộng sản xuất của Heineken là dự án ưu tiên cho lĩnh vực công nghiệp của Đà Nẵng.

Năm 2007 khi Heineken mua lại nhà máy bia Đà Nẵng, công suất thiết kế là 40 triệu lít/năm. Tập đoàn đã đầu tư 116 triệu USD để tăng công suất lên 240 triệu lít vào năm 2018 rồi tiếp tục thêm 47 triệu USD nữa để nâng công suất thiết kế lên 330 triệu lít/năm.

Cùng với việc mở rộng đầu tư tại Đà Nẵng, Heineken cũng rót vốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Tập đoàn khánh thành nhà máy hiện đại có diện tích 40 ha trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) vào tháng 9/2022.

Một công đoạn trong quy trình sản xuất tại Nhà máy bia Heineken Việt Nam Vũng Tàu. Nguồn: báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Đây cũng là nhà máy lớn nhất Việt Nam của Heineken với công suất mỗi năm 11 triệu hectolit (1 hectolit = 100 lít). Vốn đầu tư cho dự án là gần 400 triệu USD, tương đương khoảng 9.000 tỷ đồng.

Khó khăn trên thị trường Việt Nam

Việt Nam đã từng là một trong những thị trường bia tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, năm 2023, thị trường này chứng kiến lượng tiêu thụ sụt mạnh trong bối cảnh sức mua giảm do khó khăn kinh tế kéo dài. Bên cạnh, đó, các cơ quan chức năng thực thi nghiêm túc Nghị định 100 về nồng độ cồn đối với người lái xe. Vì vậy, lượng bia tiêu thụ nhìn chung bị giảm.

Ba tháng đầu năm nay, tình hình đã cải thiện phần nào. Sabeco, công ty bia với thị phần lớn thứ 2 sau Heineken, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 7.184 tỷ đồng, tăng 970 tỷ (tương ứng tăng 15,6%) so với cùng kỳ năm ngoái, lãi sau thuế 1.024 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái và gần 6% so với quý trước.

Kết quả này giúp ông chủ của 2 thương hiệu "Bia Sài Gòn" và "333" chấm dứt chuỗi 5 quý liên tiếp tăng trưởng âm so với cùng kỳ.

Với trụ sở chính tại Hà Nội, Habeco cũng mới công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024. Trong đó, doanh thu tăng 11,5% so với cùng kỳ nhưng Habeco báo lỗ 13 tỷ đồng trước thuế do chi phí bán hàng quá lớn.