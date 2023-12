Chuyên gia dự đoán 2024 đã là thời điểm thích hợp để xuống tiền mua nhà đất

Trong năm 2023, sau giai đoạn khó khăn, thị trường bất động sản đã chứng kiến việc các nhà đầu tư dự án nhiệt tình, hỗ lực bán hàng bằng mọi cách. Theo đó, loạt chính sách kích thích cầu hấp dẫn như chiết khấu, khuyến mãi, hỗ trợ lãi suất kéo dài, cùng việc nhận nhà sớm và mở rộng thời gian thanh toán, trong đó có dự án kéo dài đến 3 năm.

Tại TP.HCM, thị trường vào thời điểm cuối năm 2023 đã chứng kiến nhiều dự án quy mô lớn bắt đầu chiến dịch bán hàng, đa dạng hóa nguồn cung và thúc đầy giao dịch. Đơn cử như dự án The Moonlight An Lạc, Akari City, Glory Heights, The Global City... đóng góp vào nguồn cung mới.

Dự báo về thị trường 2024, ông Nguyễn Văn Đình - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), đánh giá năm 2024 là một năm thách thức của ngành bất động sản, tuy nhiên cũng mở ra cơ hội rất lớn để vực dậy thị trường bất động sản.

Lãi suất ngân hàng ở mức thấp, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các kênh đầu tư như chứng khoán hay bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, chuyên gia kinh tế Đình Trọng Thịnh nhận định rằng, với lãi suất ngân hàng ở mức thấp, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các kênh đầu tư như chứng khoán hay bất động sản. Sự giảm lãi suất huy động cùng với các chính sách bán hàng mới đang kích thích giao dịch.

Bên cạnh đó, những thay đổi mới trong bức tranh kinh tế vĩ mô và dự kiến tăng trưởng kinh tế là những tín hiệu tích cực. Nhân định từ quý 3/2024 có thể là thời điểm đảo chiều của bất động sản và quý 2/2025 sẽ là thời điểm khởi sắc. Đặc biệt ngay sau khi các dự án Luật như Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được chính thức đi vào thực tiễn.

Theo các chuyên gia, đầu năm 2024 sẽ mang đến một cơ hội đặc biệt cho những người quan tâm đến thị trường bất động sản Việt Nam. Các yếu tố tích cực như sự hồi phục mạnh mẽ, chính sách hỗ trợ, và quy hoạch mới tạo ra môi trường thuận lợi để đưa ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, sự lựa chọn này cũng đồng nghĩa với việc cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về chiến lược và mục tiêu đầu tư, để tránh hối tiếc trong tương lai.

Chuyên gia Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cũng đánh giá chỉ số tâm lý thị trường đầu năm 2024 tăng lên nhờ mức độ hài lòng về thị trường, niềm tin rằng giá bất động sản sẽ tăng tốt trong tương lai, khả năng mua nhà, đánh giá về tình hình thị trường, chính sách và lãi suất đều tăng. Vị chuyên gia cho rằng tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn sẽ là cơ hội cho thị trường năm 2024 phát triển và khắc phục các khó khăn còn tồn đọng trong năm 2023.