Hàng không cấp tốc bổ sung tàu bay mới, phục vụ cao điểm Tết 2025

Cục Hàng không Việt Nam cho biết giai đoạn từ ngày 14/1/2025 đến 12/2/2025, các hãng dự kiến cung ứng hơn 6,9 triệu ghế trên các đường bay quốc tế, nội địa với bình quân 227 nghìn ghế/ngày, tăng 4% so với Tết Nguyên đán 2024.

Tổng ghế cung ứng trên các đường bay nội địa xấp xỉ 4,8 triệu ghế (bình quân 160 nghìn ghế/ngày), tăng khoảng 3,5% so so với cùng kỳ năm 2024. Tổng ghế cung ứng trên các đường bay quốc tế đạt hơn 2,1 triệu ghế (bình quân gần 71 nghìn ghế/ngày), tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện nay, tình hình đặt vé máy bay Tết đang bắt đầu nóng. Dù các hãng đã mở bán vé Tết từ rất sớm nhưng hiện nay nhiều đường bay đã gần kín chỗ. Đặc biệt, một số đường bay vàng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung như Thanh Hoá, Nghệ An… đã xuất hiện tình trạng cháy vé cao điểm trước và sau Tết.

Cục Hàng không cho biết sẽ tổ chức theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời chỉ đạo các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Các hãng hàng không tăng tải phục vụ người dân. Ảnh: VNA

Trước tình hình trên, các hãng hàng không đang có nhiều động thái tích cực như liên tục tăng tải, đàm phán với các đối tác để đón nhận thêm máy bay phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong cao điểm sắp tới.

Cụ thể, Vietnam Airlines cho biết hãng nhận thêm 3 máy bay mới trong tháng 12 này, bao gồm 1 chiếc Boeing 787-10 Dreamliner và 2 chiếc Airbus A320neo. Ba chiếc máy bay mới nhận sẽ cung ứng hơn 100.000 chỗ cho dịp cao điểm Tết Ất Tỵ 2025.

Theo đó, Vietnam Airlines đã tiếp nhận 1 chiếc A320neo mang số hiệu VN-A515 trong ngày 7/12 và 1 chiếc Boeing 787-10 mang số hiệu VN-A877 trong ngày 8/12. Dự kiến cuối tháng 12, hãng sẽ tiếp tục nhận thêm một chiếc Airbus A320neo mang số hiệu VN-A514.

Ba máy bay mới giúp nâng tổng số máy bay của hãng lên 103 chiếc trong năm nay. Trong đó tính riêng đội máy bay thân rộng (Boeing 787-9, Boeing 787-10 và Airbus A350) là 31 chiếc.

Chiếc Boeing 787-10 mới nhận sẽ được khai thác chủ yếu trên các chặng nội địa và Đông Bắc Á. Trong khi đó, các máy bay Airbus A320neo sẽ chỉ phục vụ trên các chặng bay nội địa.

Hãng hàng không Vietjet cho biết, hãng bay này vừa đón nhận máy bay thế hệ mới A321neo ACF (Airbus Cabin Flex) mới nhất của Vietjet đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM sau hành trình từ nhà máy Airbus tại Hamburg, Đức. Đây là thành viên thứ 111 gia nhập đội máy bay hiện đại hàng đầu thế giới của Vietjet.

Trong tháng 12 này, Vietjet dự kiến sẽ nhận thêm 3 máy bay mới. Bên cạnh các tàu bay mới nhận, Vietjet cũng cho biết dự kiến sẽ thuê ướt ngắn hạn thêm từ 6 đến 10 máy bay trong dịp Tết nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu đi lại mùa cao điểm của người dân và du khách.

Các hãng cho hay việc bổ sung máy bay vào dịp cuối năm không chỉ giúp hãng kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, mà còn khẳng định cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tiện nghi và hiện đại cho hành khách.