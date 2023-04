Lợi nhuận quý đầu năm 2023 của Vietbank gần 200 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 của Vietbank đạt hơn 197 tỷ đồng. Ảnh: VBB

Báo cáo tài chính quý 1/2023 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank - Mã: VBB) vừa công bố cho thấy trong quý này, ngân hàng tiếp tục tăng trưởng ổn định nhờ chú trọng cải thiện năng suất lao động, nâng cao thị phần theo xu hướng tăng trưởng có chọn lọc.

Thu nhập lãi thuần của nhà băng đạt 479 tỷ đồng, tăng 31,59% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, chi phí dự phòng chỉ 21 tỷ đồng, giảm mạnh đến 71,84% so với cùng kỳ năm 2022 (74 tỷ đồng), do kiểm soát tốt chất lượng các khoản nợ.

Do thu nhập lãi thuần tăng mạnh, đồng thời ngân hàng cũng giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro, nên lợi nhuận trước thuế quý đầu năm tăng mạnh đến 74%, đạt 197,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 157,6 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 31/03/2023, tỷ lệ nợ xấu của Vietbank kiểm soát dưới mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến ngày 31/3/2023, ngân hàng có tổng tài sản đạt 106.932 tỷ đồng.