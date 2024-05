Quận Bình Thạnh giành lại vỉa hè cho dân

27/05/2024 8:15 AM (GMT+7)

Phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tuần tra nhiều tuyến đường thuộc quận Bình Thạnh, TP.HCM nhằm xử lý, răn đe tình trạng hàng quán buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh cho biết tối 25/5, đoàn công tác đã xử lý thu giữ trên 20 bảng hiệu, gần 20 xe đẩy hàng rong vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Ảnh: Mạnh Tiến.

Khoảng 18h tối 25/5, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã tuần tra tại các tuyến đường như Nguyễn Gia Trí, Điện Biện Phủ... Khi thấy có cơ quan chức năng, hai bên tuyến đường náo loạn bởi những cửa hàng buôn bán lấn chiếm lề đường đang tháo chạy, gây mất an toàn giao thông ngay giờ cao điểm.

Anh Hồ Cường, 23 tuổi, ngụ Bình Thạnh bức xúc: "Trên tuyến đường Nguyễn Gia Trí (D2) trên lề đường thì cửa hàng đặt bảng quảng cáo chắn lối đi bộ, dưới lòng đường thì xe bán đồ ăn lấn hết lối đi. Người đi bộ thường xuyên phải đi dưới lòng đường ngay giờ kẹt xe chiều tối mỗi ngày".

Theo đại diện Phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh cho hay, trong tháng 5, đơn vị đã tạm giữ gần 50 xe đẩy tự chế bán hàng rong vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông.

Việc buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè không chỉ ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà còn xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm và có trường hợp gây rối trật tự công cộng. Chị Quế Trân, 24 tuổi, ngụ Bình Thạnh bức xúc: "Lâu lâu, khu vực này còn xảy ra gây lộn, ồn ào, có trường hợp còn đánh nhau do tranh nhau vị trí bán đồ ăn vặt".

Một trường hợp vi phạm đang đẩy xe bán đồ ăn vặt “bỏ trốn” nhưng bị lực lượng chức năng ngăn cản, sau đó lập biên bản, tạm giữ dụng cụ bán hàng chờ xử phạt theo quy định. Ảnh: Mạnh Tiến

Sau 3h làm việc, gần 20 bảng hiệu lấn chiếm lề đường đã bị lực lượng chức năng quận Bình Thạnh tạm giữ. Ảnh: Mạnh Tiến

Gần 20 xe đẩy bán đồ ăn vặt đã bị tạm giữ sau khi lực lượng chức năng thực hiện tuần tra, xử lý ngày 25/5. Ảnh: Mạnh Tiến

Khoảng 17h45, sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm và tạm giữ phương tiện xe đẩy, chị N. cố gắng năn nỉ, lấy lý do chỉ bán ở đây ban ngày, sau 17h30 là dọn dẹp đi về. Ảnh: Mạnh Tiến

Trường hợp khác, cô M. cho biết đã từng bị thu giữ xe đẩy bán cá viên chiên vào ngày lễ 30/4-1/5, vừa mới bán lại được khoảng 1 tuần thì ngày 25/5 lại tiếp tục bị xử phạt. Ảnh: Mạnh Tiến

Nghị định 100/2019/NĐ-CP tại Điều 12 có quy định có mức xử phạt, từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức trong trường hợp bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng trừ một số hành vi vi phạm được quy định ở mức xử lý khác. Ảnh Mạnh Tiến