Suzuki XL7 bất ngờ vào danh sách top 10 bán chậm nhất tháng 5/2024

Ngoài mẫu xe gầm cao XL7, top 10 xe bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 5/2024 cũng có Honda Civic, Suzuki Ciaz, Honda Accord, Suzuki Swift và Isuzu mu-X.

Mẫu SUV Suzuki XL7

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của toàn thị trường trong tháng 5 đạt 25.794 xe, tăng 6% so với tháng 4 và tăng 24% so với cùng kì năm 2023. Thị trường đang có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn chưa có sức bật mạnh do người dân vẫn chần chừ, chưa quyết định mua xe vì chờ ưu đãi giảm phí trước bạ chuẩn bị được ban hành trong tháng 6.

Honda Civic Type R là mẫu xe có doanh số thấp nhất thị trường Việt Nam trong tháng 5: đúng 1 xe được đến tay khách hàng. Mức giá khá cao (2,399 tỉ đồng) đang được xem là rào cản lớn để khách hàng có thể tiếp cận mẫu xe này.

Trong tháng 5, Suzuki chỉ giao đến tay khách hàng 3 xe Suzuki Ciaz. Đây cũng là kết quả trong tháng của mẫu xe Suzuki Jimny. Mẫu xe địa hình với ngoại hình hầm hố này được nhiều khách hàng quan tâm, nất là giới chơi xe off-road. Tuy nhiên, lượng cung giới hạn nên mẫu xe này vào top bán chậm.

Xe địa hình Suzuki Jimmy

Theo các đại lý, Suzuki Jimny không có sẵn xe để giao ngay. Ngoài ra, giá bán tương đối cao cho một mẫu SUV cỡ A (giá 789 triệu đồng) khiến doanh số của Jimny không cao.

Tháng 5 vừa qua, chỉ có 4 xe Honda Accord đến tay khách hàng, giảm 1 xe so với tháng trước đó. Accord vẫn đang được các đại lý Honda áp dụng chương trình giảm giá để tạo sức hút.

Mẫu SUV cơ bắp Isuzu mu-X khá hơn Accord với doanh số 12 xe trong tháng, giảm 8 xe so với tháng 4. Đứng vị trí thứ 6 trong top 10 ngược này là Suzuki XL7 với 15 xe giảm 96% so với tháng 4. Theo một số tư vấn bán hàng, có thể mức tuột dốc không phanh này là do thị trường có tâm lý mong chờ Suzuki đem phiên bản mới về Việt Nam.

Đứng 7 trong danh sách là Toyota Alphard với 19 xe, tăng 12 xe so với tháng 4. Với giá hiện nay hơn 4 tỷ đồng, đây là dòng xe đa dụng (MPV) cao cấp của Toyota, thường được sử dụng cho khách VIP, nên không phải là sản phẩm bán chạy.

Vị trí thứ 8 gọi tên Kia K5, là sedan cỡ D (cỡ lớn) của thương hiệu Hàn Quốc do Thaco sản xuất và phân phối tại Việt Nam. Thaco bán được 20 xe trong tháng 5, theo VAMA, tăng 3 xe so với tháng 4. Kia K5 ra lò từ nhà máy Thaco Kia ở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, giá bán từ 859 - 999 triệu đồng.

Nhà máy Thaco Kia tại Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Nguồn: Thaco

Mẫu xe nhỏ gọn với phong cách châu Âu Suzuki Swift bán được 21 xe trong tháng 5, giảm 2 xe so với tháng trước đó.

Cuối cùng, doanh số cao nhất trong top 10 ngược này là Kia Soluto với 25 xe. Chiếc sedan cỡ B này cũng được sản xuất tại nhà máy Thaco Kia ở Quảng Nam, giá bán từ 386-462 triệu đồng. Giá thấp như vậy là do đây là mẫu ở vị trí thứ 2 trong các dòng sản phẩm của Kia ở Việt Nam, chỉ trên mẫu xe đô thị nhỏ gọn Kia Morning. Hiện thời, giá bán Kia Morning chỉ từ triệu đồng.