“Bạn đường” của phái đẹp mùa hè 2023

09/06/2023 8:00 AM (GMT+7)

Giày đế dày là món phụ kiện ăn ý với váy ngắn

Đôi giày ấy không chỉ mang lại thoải mái, phù hợp với trang phục mà còn cần bắt nhịp với xu hướng. Túi xách có thể đơn giản nhưng giày đòi hỏi sự chú tâm.

Dưới đây là những kiểu giày không thể bỏ lỡ cho mùa hè năm nay, được các tạp chí thời trang hàng đầu và các stylist gợi ý. Bạn có thể tham khảo và bổ sung chúng cho tủ quần áo mùa này.

Sandals quai bản to: Đến… hạ lại lên

Sandals quai bản to vừa mang đến sự thoáng mát, thoải mái cho đôi chân, vừa bảo vệ chân, vừa tạo cảm giác sành điệu

Sandals (xăng-đan hay dép quai hậu) phù hợp với những ai thích sự gọn nhẹ, thoải mái. Thời của những đôi sandals buộc dây hoặc sandals chiến binh đã qua. Năm nay, sandals to bản, đế phẳng với độ cao từ trung bình trở lên khiến giới thời trang xôn xao. Chúng vừa mang đến sự thoáng mát, thoải mái cho đôi chân, vừa bảo vệ chân, vừa tạo cảm giác sành điệu. Nhiều tín đồ thời trang còn diện sandals bản to kèm tất cao gần đến gối khiến tổng thể trang phục thêm ấn tượng. Ngoài 2 màu cơ bản, một số hãng còn cho ra đời những đôi sandals to bản màu hồng, xám. Kiểu quai thẳng, quai răng cưa hoặc dún bèo, từ hàng bình dân đến hàng cao cấp, phù hợp với những sở thích khác nhau.

Loafers: Chưa bao giờ lỗi thời

Ra đời vào thế kỷ XIX, loafers được ưa chuộng không chỉ nhờ sự linh hoạt, dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục mà còn vì kiểu dáng là sự giao thoa hoàn hảo giữa dấu ấn cổ điển và tinh thần phóng khoáng, hiện đại. Nhắc đến loafers, không thể bỏ qua thiết kế “làm mưa làm gió” mang tên Loafers Horsebit có “tuổi đời” hơn 60 năm của nhà mốt Gucci. Cũng chính Gucci, vào năm 2015 đã tiếp tục đưa loafers trở lại làng mốt khi Alessandro Michele ngồi vào chiếc ghế sáng tạo. Những đôi loafers viền lông thú nhân tạo mang đến cảm giác thư thái và thoải mái vô cùng.

Trên các sàn diễn những năm gần đây, loafers được Chanel, Hermès… “lăng xê” mạnh mẽ với kiểu dáng và màu sắc tinh giản, dễ ứng dụng trong đời sống. Prada, Givenchy, Marni thì trình làng những đôi loafers với phần đế thô ấn tượng. Sau khi bộ phim Wednesday gây sốt khắp toàn cầu, loafers tiếp tục tạo sức hút trong hè 2023. Siêu mẫu Kendall Jenner, Hailey Bieber đã có những bản phối thời trang đầy ấn tượng với loafers - đơn giản mà khác biệt.

Giày Mary Jane: Biểu tượng vĩnh cửu của thời trang

Kiểu giày Mary Jane tiếp tục được ưa chuộng mùa hè này

Không ngạc nhiên khi kiểu giày Mary Jane tiếp tục được ưa chuộng mùa hè này. Dù có bao nhiêu xu hướng đến rồi đi trong tương lai, Mary Jane vẫn mãi là biểu tượng của làng thời trang, là đôi giày không thể thiếu trong tủ giày của mọi cô gái nhờ tính ứng dụng cao, khả năng phối hợp linh hoạt và đa dạng trong phong cách.

1.200 đôi Mary Jane từ thương hiệu Sandy Liang được bán hết sạch trong vòng 2 ngày trước thềm Tuần lễ thời trang xuân - hè 2023. Tiếp đó, Prada kết hợp giày Mary Jane vào 44/55 thiết kế của bộ sưu tập. Versace thì không chỉ đưa những đôi Mary Jane cách điệu lên sàn diễn mà còn ưu ái dành cho nữ ca sĩ Dua Lipa diện một “biến thể” Mary Jane đế bằng quai ngang lạ mắt.

Guốc: Đâu chỉ là tiếng vọng quá khứ

Mẫu guốc Tabi đến từ thương hiệu Maison Margiela

Đừng nghĩ chỉ các bà các mẹ ở quê mới ra chợ đóng một đôi guốc. Cũng đừng cho rằng guốc gỗ là câu chuyện thời quá vãng. Như các sản phẩm thời trang khác, guốc gỗ cũng góp mặt trong thời trang cao cấp. Chúng tôn vinh kỹ thuật thủ công của những người thợ lành nghề, từ khâu đẽo gỗ cho đến hoàn thiện phần quai. Một trong những thương hiệu xa xỉ gắn liền với những đôi guốc mộc ngày nay là Maison Margiela, qua mẫu guốc Tabi xẻ mũi chịu ảnh hưởng từ đôi guốc Nhật.

Bally, Louis Vuitton, thậm chí cả Hermès cũng yêu những đôi guốc và tạo ra các thiết kế đậm tinh thần thương hiệu. Đôi guốc gỗ của Hermès làm từ gỗ dẻ gai, quai bằng da bê mềm mại được tạo hình chữ H. Các đinh tán, ốc vít đều được mạ palladium bóng loáng, không bị xỉn và khó trầy xước. Thông điệp của Giám đốc sáng tạo Nadège Vanhee-Cybulski là: “Bạn nghỉ ngơi, bạn thư giãn, bạn cân bằng cảm xúc và tâm trạng. Sau đó, bạn nhận ra những gì quan trọng nhất, những gì thừa thãi, buông bỏ điều không cần thiết”.

Có một sự pha trộn thú vị trong những biến thể guốc năm nay: một chút thô kệch của Crocs, một chút nam tính của Birkenstock và một chút phong cách Grunge. Fendi chứng minh đôi guốc là nơi giao nhau giữa sự thoải mái, tiện lợi và thời trang cao cấp.

Ballet Flats: Khi những đôi giày rời sàn diễn

Ballet flats tôn nét đẹp nữ tính

Thời trang lấy cảm hứng từ bộ môn ballet được nhiều người nổi tiếng hưởng ứng nhiệt tình vì sự nhẹ nhàng, thanh lịch và thoải mái. Điểm nhấn của xu hướng này chính là kiểu giày ballet flats hay giày búp bê vải nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, với thiết kế giày bệt có quai mỏng quen thuộc.

Miu Miu và Sandy Liang đã tạo ra những đôi giày hệt như chỉ dành riêng cho bộ môn ballet. Chỉ khác biệt là chúng được mang ra đường với cảm giác những bước chân uyển chuyển, mềm mại hơn. Sau khi được Jennie (BLACKPINK) nhiệt tình lăng xê trong các chuyến lưu diễn, giày ballet flats nhanh chóng chiếm lĩnh Instagram như một phần của phong cách #balletcore.

Flatform shoes: Hầm hố nhưng dễ chịu

Platform shoes (giày có phần đế dày) có lẽ là kiểu giày khác biệt nhất trong xu hướng giày thịnh hành mùa hè 2023. Trong khi các kiểu giày khác chuộng sự thanh thoát về kiểu dáng thì giày đế dày có độ cao ngất ngưởng xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn và được nhiều ngôi sao tích cực lăng xê. Điều này trái ngược hoàn toàn với bối cảnh thập niên 1990 - dù được nhóm nhạc đình đám Spice Girls lăng xê nhưng giày đế dày vẫn không thể chiếm được cảm tình của người yêu thời trang.

Cùng với sự trở lại của Y2K, giày đế dày ngày càng gây được sự chú ý khi nhiều nhà mốt như Versace, Valentino hay Bottega Veneta đã mang đến cho mẫu giày này sự gọn gàng, linh hoạt, khỏe khoắn nhờ những đôi sneakers. Với những chiếc váy ngắn đặc trưng của mùa hè, giày đế dày được xem như sự lựa chọn hoàn hảo, tạo điểm nhấn cho trang phục.





