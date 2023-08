Được chọn đấu giá biển đẹp nhưng công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tài sản chỉ vài tỷ đồng, liên tục báo lỗ

24/08/2023 8:24 AM (GMT+7)

Theo đúng kế hoạch, ngày 22/8, Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá trực tuyến 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên điều đáng tiếc là ngay trong phiên đấu giá đầu tiên mang tính cải cách này, hệ thống đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đã gặp sự cố khiến phiên đấu giá thất bại.

Bà Lâm Thị Mai Anh, Giám đốc Công ty, nói sự cố của hệ thống đến từ lượng truy cập tăng cao đột biến, khách hàng không truy cập được vào phòng đấu giá biển số.

Thông báo về sự cố của phiên đấu giá

Trước đó, theo những thông tin được công bố từ cơ quan chức năng, Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam được “chọn mặt gửi vàng”, vì trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam có sẵn chức năng tích hợp với hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an, có sẵn cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất đảm bảo an ninh an toàn, chức năng tích hợp với Hệ thống đăng ký, quản lý xe và Hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của Cục Cảnh sát giao thông.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế diễn ra trong phiên đấu giá đầu tiên có thể thấy hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho phiên đấu giá “biển đẹp” được nhiều người dân mong chờ của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam chưa đáp ứng được tình hình.

Theo tìm hiểu, Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam hoạt động từ đầu năm 2019, địa chỉ đăng ký quản lý thuế ở phường Phúc La, quận Hà Đông nhưng địa chỉ hiện tại của Công ty lại ở Tầng 4 Toà nhà N02 - TNL PLAZA GOLDSEASON 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty này từng có chi nhánh tại Hải Phòng.

Nếu không được chọn thực hiện đấu giá “biển đẹp”, có thể nói Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam “chìm nghỉm” trong hàng trăm, hàng nghìn công ty liên quan đấu giá khác, không có điểm nhấn nào nổi bật để giới đầu tư, kinh doanh chú ý.

Các dữ liệu tài chính thể hiện, năm 2019, là năm đầu tiên hoạt động, Công ty có quy mô tài sản ở mức hơn 6 tỷ đồng nhưng đến cuối năm 2022 vừa qua, khối tài sản đã hao hụt về mức hơn 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tình hình kinh doanh của Công ty gây bất ngờ khi doanh thu trồi sụt thất thường và giá trị vô cùng “èo uột”.

Cụ thể, năm đầu tiên hoạt động, công ty chỉ có mức doanh thu vỏn vẹn hơn 140 triệu đồng, năm thứ 2 khoản doanh thu này tăng vọt lên hơn 450 triệu. Tuy nhiên, sau đó một năm, giá trị doanh thu sụt giảm về mức 69 triệu đồng và đến năm 2022 gần như không ghi nhận.

Lợi nhuận của công ty vô cùng kém sắc nếu không muốn nói là “bết bát” khi liên tục báo lỗ. Mức lỗ năm 2019 là gần 60 triệu và tăng lên lỗ hơn 200 triệu vào năm 2022. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh không hề khả quan của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam. Đồng thời đặt ra câu hỏi liệu Công ty này có đủ sức để gánh vác trách nhiệm làm đơn vị tổ chức phiên đấu giá “biển đẹp” hay không?

Theo Đại biểu Nhân dân