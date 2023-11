Ki-ốt cà phê, trà sữa Phúc Long, Highlands, The Coffee House hết đường sống

Trái ngược với xe cà phê, xe trà sữa vỉa hè đang mọc lên ngày càng nhiều, nhất là sau cơn sốt cà phê muối, trà dâu… thì các “ông lớn” trong ngành trà và cà phê lại thi nhau đóng ki-ốt, xe đẩy.



Phúc Long đóng ki-ốt, thận trọng mở cửa hàng mới

Một số cửa hàng WinMart+ khu vực quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, TP.HCM gần đây không còn thấy ki-ốt Phúc Long bên trong.

Mô hình ki-ốt Phúc Long ngay tại cửa hàng WinMart+ từng là chiến lược của Masan ngay sau khi đầu tư vào Phúc Long. Hai bên kỳ vọng phát triển mô hình ki-ốt Phúc Long thông qua mạng lưới hơn 2.200 cửa hàng WinMart+ trên toàn quốc. Chiến lược này ngay lập tức đưa Phúc Long thành chuỗi có quy mô và độ phủ tốp đầu thị trường trà, cà phê.

Trà sữa Phúc Long đóng bớt ki-ốt trong cửa hàng WinMart và WinMart+. Ảnh: MSN

Tuy nhiên, vị ngọt trà sữa từ mô hình ki-ốt đã không còn quá hấp dẫn như giai đoạn đầu thí điểm. Phúc Long đang mạnh tay đóng hàng loạt ki-ốt tại các cửa hàng WinMart+ sau thời gian mở rộng ồ ạt.

Báo cáo về tình hình kinh doanh vừa cập nhật, tập đoàn Masan đã tiết lộ về kết quả kinh doanh của Phúc Long, trong đó, có sự kém khả quan từ mô hình ki-ốt. Quý III/2023, Phúc Long ghi nhận 377 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16,5% so với cùng kỳ.

“Nguyên nhân của sự suy giảm doanh thu này một phần đến từ môi trường vĩ mô đầy thách thức gây ảnh hưởng tiêu cực đến lượng khách tại cửa hàng và một phần đến từ việc doanh thu Phúc Long bên trong WCM (cửa hàng WinMart/WinMart+) giảm 59,9% trong 9 tháng đầu năm 2023 và giảm 74,6% trong quý III/2023”, phía Masan cho biết.

Để cải thiện khả năng sinh lời, Phúc Long đã phải cơ cấu lại số lượng ki-ốt. Nhờ mạnh tay đóng bớt, cơ cấu lại ki-ốt, tín hiệu lợi nhuận, kinh doanh đang có phần khả quan hơn.

Trong khi đó, các cửa hàng Phúc Long riêng lẻ, mặt bằng riêng có doanh thu tăng trưởng nhẹ, đạt 876 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Dù vậy, theo ban lãnh đạo Masan, tình hình tiêu dùng bên ngoài nhà đang suy yếu, ban lãnh đạo thận trọng trong việc mở các cửa hàng Phúc Long mới. Trong quý III/2023, Phúc Long chỉ khai trương mới 6 cửa hàng.

Ki-ốt Highland, The Coffee House mất hút

Không chỉ Phúc Long, các “ông lớn” khác cũng từng ấp ủ và ồ ạt mở ki-ốt, xe đẩy bán trà sữa, cà phê nhưng đến nay, các ki-ốt, xe đẩy này đã mất hút trên thị trường.

Mô hình The Coffee House Now của The Coffee House tại thời điểm ra mắt. Ảnh: TCH

Tháng 10/2021, The Coffee House khai trương một cửa hàng với diện tích siêu nhỏ với tên gọi The Coffee House Now. Tương tự Phúc Long trong WinMart+, cửa hàng này thực chất là một ki-ốt tận dụng từ diện tích cửa hàng thực phẩm Kingfoodmart (The Coffee House và Kingfoodmart đều nằm trong hệ sinh thái của Seedcom), tập trung bán mang đi.

Phía The Coffee House cho biết đây là mô hình mới của The Coffee House, bao gồm xe đẩy và ki-ốt. Ki-ốt là sự kết hợp với các chuỗi phân phối lớn trên thị trường, nơi có mật độ người tiêu dùng cao. Còn xe đẩy được kỳ vọng sẽ mang đến một The Coffee House thu nhỏ khắp Việt Nam.

Theo CEO The Coffee House Lê Bá Nam Anh thời điểm đó, mô hình mới sẽ hướng đến phục vụ nhu cầu mua mang về. Nhu cầu này đang trở thành thói quen mới sau giãn cách.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, The Coffee House Now im hơi lặng tiếng và cũng chưa thấy bóng dáng nào của xe đẩy cùng thương hiệu trên thị trường.

Những chiếc xe đẩy của Highlands Coffee không còn xuất hiện tại TP.HCM. Ảnh: Phúc Minh

Highlands Coffee tuy không rầm rộ nhưng cũng sớm “xuống đường” từ sau dịch Covid-19, giai đoạn giữa năm 2021, để bán cà phê mang đi. Tại TP.HCM, chỉ với một chiếc xe đơn giản, Highland Coffee có mặt ở một số tòa nhà văn phòng, khu vực đường đông đúc buổi sáng để bán cà phê mang đi.

Nhưng, mô hình này của Highlands Coffee cũng không kéo dài được bao lâu. Hiện nay, hầu như không còn thấy các ki-ốt đơn sơ của Highlands Coffee tại TP.HCM, thay vào đó, thương hiệu liên tục mở các cửa hàng trên nhiều tuyến đường, khu vực sầm uất, đông dân cư.

Dù được dự đoán mua mang đi lên ngôi sau dịch Covid-19, thực tế, thời điểm đó, sức hút từ các mô hình khá khả quan. Tuy nhiên, theo Phúc Long, do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu từ bên ngoài. Vì vậy, không chỉ ki-ốt mà việc mở các cửa hàng mới của thương hiệu này cũng hết sức thận trọng.