Siêu thị đang đông nghẹt, người Sài Gòn chen chân mua sắm Tết

Theo ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị, nhiều siêu thị tại TP.HCM như Emart, Aeon, MM Mega Market, Big C, GO!, Co.opmart bắt đầu ghi nhận lượng khách đổ về mua sắm Tết khá đông. So với tuần trước, từ sau 20 tháng Chạp, sức mua bắt đầu tăng mạnh. Một số siêu thị lớn đông nghịt người.

Tại siêu thị Emart Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, từ chiều tối, lượng người bắt đầu đổ về rất đông. Khu vực bánh kẹo Tết gần như ùn tắc vì quá đông. Khách hàng vây kín lấy các quầy kẹo, mứt Tết. Khách phải xếp một hàng dài, rồng rắn nối đuôi nhau chờ cân sản phẩm.

Hầu hết bánh mứt Tết, hạt như hạt dưa, hạt bí, hạt dẻ… các loại đang giảm giá, khuyến mãi từ 10 - 30%.

Chị Nguyễn Thúy An, ngụ quận Gò Vấp cho biết hôm nay bắt đầu mua các loại đồ khô như bánh mứt, bánh biếu, các loại giò chả. “Thông thường, đây là giai đoạn ai cũng đi sắm Tết nên siêu thị rất đông. Hầu hết sản phẩm nào cũng giảm giá nên chúng tôi giảm gánh chi tiêu, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy”, chị An nói.

Các loại giò chả của Vissan, Ba Huân, G-Kichen… cũng giảm giá sâu. “Chưa năm nào tôi thấy các loại thực phẩm giảm giá nhiều như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chỉ mua những thứ thực sự cần thiết, không vung tay quá trán như các năm”, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà, quận Gò Vấp nói.

Sau khi mua thực phẩm, khách nối đuôi nhau chờ đóng giỏ quà Tết. Sức mua tại các siêu thị Emart đã tăng khoảng 20% so với ngày thường. Còn tại MM Mega Market, sức mua của các mặt hàng như bánh kẹo tăng 15%, các đơn hàng quà Tết tăng 15% so Tết năm ngoái. Doanh thu tại các trung tâm tăng khoảng 300% so ngày thường.



Không chỉ thực phẩm, khu vực quần áo cũng đông nghịt người mua sắm. Theo ghi nhận, các sản phẩm thuộc ngành hàng thời trang như quần áo, giày dép cũng giảm giá sâu để người dân sắm Tết.

Các hệ thống siêu thị đều cho biết tăng lượng hàng cung cấp trong những ngày cao điểm Tết thuộc đủ các ngành hàng.

Trao đổi với Thế Giới Tiếp Thị, các hệ thống siêu thị, phân phối, bán lẻ đều cho biết tăng thời gian phục vụ trong cao điểm mua sắm Tết theo hướng mở sớm và đóng cửa muộn với tinh thần sẵn sàng phục vụ, còn khách là còn mở.