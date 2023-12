Kiểm soát động vật hoang dã tránh đe dọa an toàn bay

Giai đoạn cuối năm, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường phối hợp kiểm tra đảm bảo an toàn, an toàn cất hạ cánh và kiểm soát FOD (vật thể lạ). Theo đó, nhiều trường hợp xuất hiện chim, động vật hoang dã tại khu vực Cảng hàng không, có nguy cơ gây uy hiếp an toàn bay đã được ghi nhận.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 30/11/2023, tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, đoàn kiểm tra ghi nhận trên các cây cao bên trong công viên có khoảng 10 con chim bồ câu.

Ngày 5/12/2023, tại khu vực hangar số 02 của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), đoàn kiểm tra của Tổ công tác An toàn đường cất hạ cánh tại Cảng ghi nhận có thức ăn cho mèo hoang ăn tại khu vực này.

Đồng vật hoang dã có nguy cơ gây đe doạ an toàn bay tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Cũng trong ngày 5/12/2023, tại khu vực Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đoàn kiểm tra ghi nhận có 2 con mèo con và lối đi bên hông tòa nhà, trên máy lạnh có 1 con mèo xám.

Qua đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị nhận được sự hỗ trợ từ UBND Quận Tân Bình và Cảng vụ hàng không miền Nam phối hợp đề nghị Ban Quản lý công viên Hoàng Văn Thụ có biện pháp kiểm soát chim bồ câu tại khuôn viên. Mục đích đảm bảo an toàn hàng không, ngăn ngừa chim bồ câu bay vào khu hoạt động bay và mèo hoang xâm nhập lên đường lăn, ảnh hưởng đến tàu bay trong quá trình cất hạ cánh.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất yêu cầu các đơn vị duy trì việc không bán thức ăn cho chim ăn tại công viên; Cán bộ nhân viên của công viên thực hiện nghiêm việc không nuôi, thả chim bồ câu tại khu vực lân cận Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Xem xét biện pháp bẫy chim bồ câu tại khu vực này.

Cảng cũng yêu cầu VAECO triển khai đến nhân viên của đơn vị không được phép cho thức ăn cho mèo hoang tại khu vực quản lý. Ngoài ra, Cảng đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có chỉ đạo Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất xem xét thực hiện biện pháp bắt hoặc bẫy mèo hoang tại khu vực này tương tự như các đơn vị như SAGS, VAECO, Pacific Airlines đã thực hiện để giảm thiểu số lượng mèo hoang.