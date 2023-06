HoSE lãi gần 2.000 tỷ đồng

10/06/2023 8:00 AM (GMT+7)

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới công bố báo cáo thường niên năm 2022 ghi nhận tổng doanh thu sụt giảm 23% về mức hơn 2.500 tỷ đồng , kết quả này đến sau một năm đầy biến động trên thị trường vốn.

Theo cơ cấu, doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ chứng kiến mức suy giảm gần 22% về 2.334 tỷ đồng nhưng vẫn là nguồn thu chủ lực khi đóng góp 93% vào tổng doanh thu.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 51 tỷ đồng . Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ tăng hơn 10% so với cùng kỳ lên 123 tỷ đồng .

Cơ cấu doanh thu của HoSE. Nguồn: BCTN.

Tổng chi phí năm ngoái là 562 tỷ đồng , giảm 20% so với năm 2021. Trong đó, chi phí giám sát thị trường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu với 371 tỷ đồng (tỷ trọng 66%), chi phí này giảm 25% so với năm trước và biến động tỷ lệ thuận với mức giảm doanh thu hoạt động giao dịch chứng khoán.

Biến động đó kéo lợi nhuận trước thuế của đơn vị điều hành sở giao dịch lớn nhất cả nước chỉ đạt 1.946 tỷ đồng , giảm 23% so với mức lãi kỷ lục 2.536 tỷ đồng của năm 2021.

Do suy giảm nguồn thu và lợi nhuận, cơ quan quản lý này trong năm ngoái chỉ nộp Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên gần 1.928 tỷ đồng , giảm khoảng 17% so với năm 2021 nhưng gấp 3,8 lần so với 2020.

Hoạt động của HoSE bị ảnh hưởng đáng kể do nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều thách thức và qua đó tác động mạnh đến các thị trường vốn, bao gồm thị trường chứng khoán với VN-Index giảm 33%.

Thanh khoản chung trên sàn chứng khoán lớn nhất cả nước chỉ đạt gần 694 triệu cổ phiếu mỗi phiên trong năm ngoái, khối lượng này bị suy giảm gần 10%. Giá trị giao dịch bình quân tương ứng cũng giảm 22% về khoảng 17.185 tỷ đồng /ngày.

Tổng lượng vốn mà các doanh nghiệp niêm yết huy động được qua các đợt phát hành thêm cổ phiếu trong năm trên sàn giao dịch này vẫn đạt mức cao với hơn 57.127 tỷ đồng , tăng 16,5% so với năm 2021.

Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt 143,75 tỷ chứng khoán các loại, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt khoảng 1,43 triệu tỷ đồng , đều tăng 17% về khối lượng và về giá trị so với năm 2021.

Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 4,02 triệu tỷ đồng , chiếm hơn 94% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường và tương đương 42,2% GDP năm 2022 theo giá hiện hành.

Tính đến 30/12/2022 tổng số lao động tại HoSE là 254 người, tăng 26 người so với năm 2021.

Theo Zing