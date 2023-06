Ngỡ ngàng vẻ đẹp loài chim nước

Với mong muốn tạo nên một sân chơi nhiếp ảnh thật sự bổ ích và văn minh dành cho những người yêu thích chụp ảnh chim nước hoang dã, Vui Nhiếp ảnh - VNA, Canon - Lê Bảo Minh phối hợp với Wildtour và BirdLife phối hợp tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh chủ đề “Các loài chim nước ở Việt Nam”. Cuộc thi và triển lãm ảnh hy vọng sẽ mang nét đẹp của thiên nhiên, đặc biệt là nét đẹp của các loài chim nước di cư đến với người xem. Đồng thơi khơi gợi tình yêu thiên nhiên từ mỗi con người, đặc biệt là tình yêu đối với các loài chim và các loài động vật hoang dã.

Cuộc thi diễn ra từ 03/04/2023 đến hết ngày 30/04/2023 đã thu hút được nhiều nhiếp ảnh gia, tay máy yêu thích chụp ảnh các loài chim nước hoang dã từ khắp nơi tham gia. Với số lượng hơn 70 tác giả dự thi với 160 ảnh hợp lệ và có chất lượng tốt. Trong số này, hội đồng chọn và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, trưng bày hơn 40 tác phẩm từ 27 tác giả.

Bức ảnh Giao lưu Á - Âu giải nhất của tác giả Lê Đức Hiền về Hai loài cò thìa: Cò thìa châu Âu và Cò thìa mặt đen tại Vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định).





Loài Cò thìa châu Âu xuất hiện với số lượng ít hơn, đây là khoảnh khắc hiếm có trong tự nhiên. Loài Cò thìa mặt đen có nguy cơ tuyệt chủng cao (EN), hàng năm di cư về Đồng bằng Sông Hồng với số lượng ít. Tác giả thực sự may mắn khi chụp được khoảnh khắc hiếm có trong tự nhiên khi tác giả chụp được 2 loài khác nhau trong một khung hình. Cò thìa Á - Âu sinh sản ở vùng Palearctic, vào mùa đông chúng có thể di cư hoặc đi lạc vào vùng Đông Nam Á, còn loài cò thìa mặt đen sinh sản ở Đông Á và di cư trú đông ở Đông Nam Á, loài có nguy cơ tuyệt chủng cao (EN) với số lượng toàn cầu hiện ước tính khoảng 4.000 cá thể.

Tác phẩm Vào đời của tác giả Nguyễn Văn Thảnh chụp cá thể le hôi còn non tại vùng ven biển thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM đoạt giải nhì. Le hôi - Little Grebe đây là một cá thể con non, loài này hay xuất hiện ở các ao hồ nước ngọt, kích thước rất nhỏ so với Vịt và không thuộc họ Vịt, chúng thường sống thành cặp, bơi lặn rất giỏi.

Tác phẩm Sức sống của nhiếp ảnh Vũ Minh Tuấn đồng giải nhì. Đây là Gà Lôi Nước Ấn Độ - một loài chim thường gặp ở Vườn quốc gia Tràm Chim, chúng thường kiếm ăn ở vùng đầm lầy với thảm thực vật gồm sen, súng, bèo… nhờ các ngón chân rất dài mà chúng có thể đi lại dễ dàng trên các nền lá cây.

Tác phẩm Bay về nơi xa của nhiếp ảnh Đặng Ngọc Sâm Thương. Uyên ương - Mandarin Duck là loài vịt phổ biến trên thế giới nhưng hiếm khi di cư về Việt Nam, cho đến nay chỉ ghi nhận được chúng di cư về hồ Ba Bể vào mùa Đông với số lượng cá thể không nhiều

Tác phẩm Rẽ mỏ thìa đồng giải ba của tác giả Nguyễn Mạnh Hiệp chụp tại Gò Công, Tiền Giang. Rẽ mỏ thìa (Spoon-billed Sandpiper, Calidris pygmaea) là loài chim đang bị đe doạ tuyệt chủng ở mức cao nhất (IUCN xếp CR). Là loài chim nước di cư rất hiếm, số lượng trên thế giới còn lại vài trăm cá thể và chỉ có vài cá thể di cư đến Việt Nam mỗi năm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do mất sinh cảnh sống và săn bẫy chim hoang dã.

Tác phẩm Mòng bể đồng giải ba của tác giả Nguyễn Quốc Toàn (nghệ danh Lý Gia Đại), chụp tại vùng biển Rạch Giá, Kiên Giang.

Tác phẩm Vũ điệu cò được trưng bày tại triển lãm của Lê Minh Quốc, chụp loài Cò ngàng lớn (Great Egret, Ardea alba). Hình ảnh loài cò tận tuỵ lao động trong mưa nắng mang đậm nét văn hoá Việt Nam.

Tác phẩm Bên hoa muống biển được trưng bày tại triển lãm của tác giả Trương Huỳnh Sơn. Ảnh chụp loài Choi choi vàng (Pacific Golden Plover, Pluvialis fulva) tại vùng ven biển Đà Nẵng. Đây là một loài chim di cư phổ biến ở các vùng ven biển Việt Nam.

Tác phẩm Cộng sinh được trưng bày tại triển lãm của tác giả Nguyễn Quỳnh Dao, chụp tại vùng biển Vũng Bồi - Đề Gi, Bình Định. Bức ảnh cho thấy khoảnh khắc hiếm gặp của 2 loài (nhàn lưng đen (Bridled Tern, Onychoprion anaethetus) và Cá voi Bryde's Whale; loài nhàn lưng đen tranh thủ lúc cá voi lùa cá vào để săn mồi. Mỗi lần cá voi xuất hiện ở Việt Nam đều thu hút giới nhiếp ảnh vì sự hiếm có của nó.

Cứ vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm, các loài chim nước sinh sống ở vùng Bắc bán cầu lạnh giá sẽ thực hiện một quá trình bay về phương Nam để trú đông, hiện tượng này lặp đi lặp lại tạo nên mùa chim di cư.

Chim nước là các loài chim hay sinh sống và kiếm ăn ở gần môi trường nước như đầm lầy, ao hồ, kênh rạch, bãi biển,… Số lượng các loài chim nước khá đa dạng, phổ biến có thể kể đến như: vịt, gà nước, điên điển, cồng cộc, cò, vạc, rẽ giun, trích cồ, hạc, sếu, bồ nông, giang sen, cò ốc, trích cồ, quắm, choắt, choi choi, mòng bể, nhàn, hải âu,… Việt Nam là nơi đất lành chim đậu, thiên nhiên hào sảng, con người thân thiện, hiền hòa đã trở thành một mảnh đất lý tưởng để rất nhiều loài chim nước tìm đến. Đây cũng là “mùa vàng” để những người yêu nhiếp ảnh nói chung, nhiếp ảnh về các loài chim hoang dã trong tự nhiên nói riêng sáng tác những bức ảnh về chim nước di cư độc đáo.

Triển lãm mở cửa từ 27/05/2023 đến hết ngày 10/06/2023 tại showroom công ty Lê Bảo Minh (không mở cửa vào thứ bảy, chủ nhật).

Theo Du lịch TP.HCM