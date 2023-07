Cú hích 120.000 tỷ đồng cho thị trường bất động sản và cơ hội có nhà của người dân

Giúp thị trường có nguồn cung

Bộ Xây dựng vùa có thông tin, có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đã được cấp phép và đang triển khai xây dựng. Hiện tại, các địa phương đang tập trung triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng.

Các chuyên gia đánh giá, việc gói vay tín dụng này giúp cho thị trường bất động sản có thêm phần lạc quan, khi nguồn cung các sản phẩm nhiều hơn, đa dạng hơn tại các địa phương sẽ giúp cho nhu cầu về nhà ở được giải quyết.

Theo đó, UBND TP.HCM đã công bố danh mục các dự án (đợt 1 năm 2023) đủ điều kiện để các ngân hàng duyệt vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ của Chính phủ.

Một số doanh nghiệp bất động sản đủ điều kiện sẽ được tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ. Ảnh: Gia Linh

Sở Xây dựng cho biết đã nhận được 6 đề nghị của các chủ đầu tư đầu tư có nhu cầu vay vốn gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Trong đó, 3 chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, bao gồm: Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyễn, Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành và Công ty Cổ Phần Đức Mạnh. Ngoài ra, 1 chủ đầu tư dự án cho công nhân thuê là Công ty Cổ phần ThuThiemGroup.

Ngoài ra, 2 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư của Công ty Cổ phần Đức Khải Tân Bình và Công ty Cổ phần địa ốc DOWNTOWN cũng nhằm trong danh sách trên.

UBND TP.HCM cho biết các dự án nêu trên đã đáp ứng các tiêu chí và điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM các đợt tiếp theo khi có dự án đủ điều kiện, tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Liên quan đến gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, UBND tỉnh Bình Dương cũng vừa công bố danh mục 4 dự án phát trên địa bàn tỉnh đề xuất được vay ưu đãi gói tín dụng 120.000 tỷ. Các dự án gồm: Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An do Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển nhà Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư, dự án khu nhà ở xã hội An Sinh thuộc Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ (giai đoạn 1, tại phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một) của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Dự án tiếp theo là khu nhà ở xã hội liền kề thuộc dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 (thị xã Bến Cát) của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi. Và cuối cùng, dự án khu nhà ở xã hội liền kề thuộc dự án Khu dân cư Cầu Đò (xã An Điền, thị xã Bến Cát) cũng của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi.

Nhiều dự án tại một số địa phương đáp ứng điều kiện vay vốn. Ảnh: Gia Linh

UBND tỉnh Bình Dương cho biết đây là các dự án đáp ứng điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group nhận định "Việc các chủ đầu tư được tiếp vận với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng sẽ giúp cho doanh nghiệp thêm sức mạnh để phát triển xây dựng dự án nhà ở, sớm đưa sản phẩm đến những người dân đang có nhu cầu ở thực, nhu cầu an cư lập nghiệp".

Mở ra "cánh cửa" an cư cho người dân

Ông H.V.T (giám đốc một doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM) chia sẻ, việc tiếp cận được nguồn vốn từ gói vay 120.000 tỷ sẽ là "phao cứu sinh" giúp các doanh nghiệp như "nắng hạn gặp mưa rào", giải cơn khát dòng tiền. Bên cạnh đó, các dự án được cấp tín dụng này đều đã đáp ứng các điều kiện về pháp lý, đảm bảo tiến độ xây dựng. Từ đó bổ sung nguồn cung nhà ở, giải quyết nhu cầu an cư cho người dân, người lao động.

Đánh giá về những khó khăn của thị trường hiện nay, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng vướng mắc pháp lý và khó khăn về nguồn vốn chính là rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp. Chính những khó khăn này đã đẩy các doanh nghiệp bất động sản rơi vào cảnh "chết trên đống tài sản" vì thiếu tiền mặt, thiếu thanh khoản nghiêm trọng.

Một số đơn vị phải tạm dừng hoạt động đầu tư, thi công dự án do thiếu dòng tiền. Để tồn tại, doanh nghiệp phải tìm cách tái cơ cấu đầu tư, thay đổi phương án kinh doanh, thu hẹp quy mô sản xuất, chuyển nhượng bớt dự án nhưng vẫn không tìm được người mua, phải cắt giảm nhân lực, giảm lương...

Nhà đầu tư kỳ vọng vào nguồn vốn từ gói tín dụng. Ảnh: Gia Linh

Hệ lụy, nguồn cung nhà ở trên thị trường vốn đã thiếu hụt vì vấn đề pháp lý nay lại càng khan hiếm hơn. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở của người dân thì ngày một tăng cao khiến giá nhà bị đẩy leo thang. Giấc mơ an cư trở nên xa tầm với nhiều người lao động, từ đó ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế, an ninh xã hội địa phương.

Chị Thanh Thảo (45 tuổi, nhà đầu tư bất động sản) chia sẻ: "Việc các gói vay tín dụng được nhà nước tiếp nhận và giải nhân cho doanh nghiệp sẽ tác động rất lớn đến thị trường bất động sản ở từng phân khúc mà doanh nghiệp vay vốn hoạt động. Có dòng tiền, các chủ đầu tư sẽ phát triển xây dựng dự án tốt hơn, nhanh hơn và việc này cũng giúp cho những người dân, công nhân… sớm tiếp cận với sản phẩm bất động sản phù hợp, an cư lập nghiệp. Đây như là cơ hội kép trong thời kỳ bất động sản đóng băng".