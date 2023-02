Điều gì đang khiến các siêu đô thị châu Á khác biệt?

Thành phố lễ hội – nghỉ dưỡng độc đáo

Tại Hàn Quốc, "siêu đô thị" Songdo đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng Châu Á. Mô hình đại đô thị xanh thông minh, đầy đủ tiện nghi, theo xu hướng nghỉ dưỡng đã thu hút hàng triệu người dân, doanh nghiệp, trường học trong và ngoài nước Hàn Quốc chuyển về đây.

Giá trị riêng khiến các siêu đô thị Châu Á hấp dẫn du khách, cư dân (Nguồn: KPF)

Với Singapore, bên cạnh hình mẫu một đô thị năng động, hiện đại bậc nhất thế giới, điều khiến "đảo quốc Sư tử" trở thành nơi đáng sống hàng đầu chính là biến mỗi ngôi nhà trở thành khu rừng nhờ ứng dụng hệ thống vườn trong phố, vườn tường, vườn mái…

Tại Việt Nam, Vinhomes Grand Park – đại đô thị sầm uất bậc nhất khu Đông TP.HCM đang dần trở thành biểu tượng đáng sống với những trụ cột khác biệt, xứng tầm các siêu đô thị quốc tế.

Sự khác biệt của Vinhomes Grand Park trước hết đến từ một tâm điểm sống đậm chất lễ hội – nghỉ dưỡng. Hàng nghìn người từng tới Phố Đêm Ẩm Thực tại đây chắc hẳn sẽ cảm nhận được không khí lễ hội sôi động tại đây. Đó là nơi mọi người cùng thưởng thức ẩm thực hay hòa mình vào các hoạt động âm nhạc, nghệ thuật hấp dẫn.

Ngoài phố đêm, các hoạt động cộng đồng, các sự kiện âm nhạc vào mỗi cuối tuần và các sự kiện lớn trong năm như trung thu, giáng sinh, lễ hội mua sắm... được tổ chức đều đặn biến Vinhomes Grand Park trở thành tâm điểm lễ hội mới với người dân thành phố.

Thành phố lễ hội - nghỉ dưỡng tại Vinhomes Grand Park

Riêng về nghỉ dưỡng, Vinhomes Grand Park đủ sức thuyết phục những vị khách khó tính nhất, với sự chắt lọc những tinh hoa từ những thành phố nghỉ dưỡng danh tiếng thế giới. Đó là xứ sở Phù Tang yên bình tại The Origami; "Quận Manhattan" đậm chất thượng lưu tại The Manhattan và The Mahattan Glory; hơi thở nhiệt đới từ bờ Tây nước Mỹ trong The Beverly Solari hay, thiên đường The Beverly mang hình ảnh của một "thành phố ngôi sao" đúng nghĩa.

Tất cả được kiến tạo tinh tế, chú trọng vào cảm xúc. Bởi thế, mỗi phân khu tại đây chính là một thành phố nghỉ dưỡng thu nhỏ, khác biệt mang đến trải nghiệm sống, nghỉ ngơi xứng đáng suốt 365 ngày cho từng chủ nhân.

Thành phố Công viên - miền thiên nhiên hiếm có

Lấy cảm hứng về một miền thiên nhiên thuần khiết ngay trong lòng đô thị, Vinhomes Grand Park sở hữu quần thể Đại công viên phức hợp công viên ven sông. Quần thể này bao gồm 15 công viên chủ đề khác nhau đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi lứa tuổi và sở thích như: công viên Ánh sáng lấy cảm hứng từ Garden By The Bay (Singapore); công viên gym ngoài trời với hơn 800 máy tập; công viên BBQ với gần 100 điểm nướng – cho các hoạt động vui chơi, giải trí, gắn kết. Ngoài ra còn công viên dưỡng sinh, công viên văn hóa nghệ thuật….

Thành phố công viên với đại công viên 36ha và hàng chục công viên nội khu lớn nhỏ.

Hệ sinh thái ngoài trời không chỉ giúp điều hòa không khí mà còn mang lại nguồn cảm hứng sống tươi mới, giúp cư dân có những trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Bên cạnh quần thể công viên rộng lớn, mảng xanh tại Vinhomes Grand Park còn được mở rộng với hệ thống tiện ích độc đáo và rộng khắp trong khu đô thị bao gồm: 150 sân thể thao như bóng đá mini, tennis, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền hơi…; 11 hồ bơi ngoài trời cung cấp hàng chục ngàn m2 mặt nước; hơn 60 sân chơi trẻ em cùng hàng loạt sân chơi vận động liên hoàn phân bổ khắp khu đô thị.

Thành phố Giáo dục - vùng đất tinh hoa mới

Mới đây, Brighton College Vietnam, ngôi trường tư thục hàng đầu Anh Quốc với 200 năm lịch sử đã chính thức có mặt tại Vinhomes Grand Park, từ đó khẳng định giá trị của đại đô thị giáo dục hàng đầu khu Đông và cả TP.HCM. Trước đó, Vinhomes Grand Park đã sở hữu hệ thống trường học đa dạng, dày đặc với 12 trường mầm non, 6 tiểu học, 4 trường trung học trải đều ở các phân khu căn hộ như The Rainbow, The Origami, The Beverly cùng phân khu thấp tầng The Manhattan và The Manhattan Glory.

Ngôi trường danh giá 200 năm tuổi xuất hiện tại Vinhomes Grand Park tạo nên hệ sinh thái giáo dục cho nơi đây.

Sự xuất hiện của Brighton College Vietnam sẽ tạo động lực cho các tập đoàn giáo dục, hệ thống giáo dục hàng đầu tìm tới. Đây chính là bệ phóng vững chắc cho môi trường giáo dục tinh hoa được phát triển tại đây, xứng danh là thành phố giáo dục danh tiếng tại khu Đông TP.HCM.

Thành phố Kết nối - tâm điểm tương lai

Xu hướng người dân tại các KĐT lớn di chuyển bằng phuơng tiện công cộng xanh được cư dân Vinhomes Grand Park ưa chuộng.

Nằm ở vị trí giao thông huyết mạch, "hạ tầng kim cương", Vinhomes Grand Park kết nối với toàn bộ các tuyến giao thông trọng điểm khu Đông và vùng Đông Nam Bộ như: đường Vành đai 3, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, metro Bến Thành - Suối Tiên… nhanh chóng, dễ dàng. Hiện, hàng loạt dự án hạ tầng mới như nút giao An Phú, đường Vành đai 3, đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai mở ra nhiều triển vọng.

Đặc biệt, tuyến xe buýt điện VinBus đã đi vào vận hành từ năm 2022 đã trung chuyển gần nửa triệu hành khách đi và đến Vinhomes Grand Park. Tương lai, hệ thống VinBus còn được mở rộng với các lộ trình đa dạng, đưa cư dân đến mọi điểm đến trong thành phố và ngược lại.

Với lợi thế hạ tầng đa dạng, dày đặc xung quanh, Vinhomes Grand Park sẽ trở thành thành phố kết nối đặc biệt; kết nối giữa khu vực trung tâm và các đô thị vệ tinh, kết nối TP.HCM với miền Đông, Tây Nam Bộ. Đây chính là tâm điểm tương lai mà nhiều người mong đợi.