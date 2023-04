BMW ra mắt xe điện giá gần 7,2 tỷ đồng cho thị trường Việt Nam

Tại sự kiện tri ân khách hàng tối 26/4, THACO AUTO và BMW đã giới thiệu 4 mẫu xe BMW cao cấp thế hệ mới, gồm The new BMW X7, The new BMW 8 Series Gran Coupe, The all-new BMW 7 Series và The all-new BMW i7.



The all-new BMW i7

The all-new BMW là mẫu edan hạng sang vận hành hoàn toàn bằng điện, lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam.

BMW i7 mang đến nhiều điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế ngoại thất của xe. Đây là mẫu sedan hạng sang được vận hành hoàn toàn bằng điện lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Giá công bố là 7.199.000.000 đồng.

BMW i7 chính là mẫu xe hiện đại nhất trong dải sản phẩm BMW cao cấp thế hệ mới sẽ được BMW ra mắt.

BMW i7 với công nghệ sạc tiên tiến, trang bị pin điện áp cao cực mỏng với độ dày chỉ 110 mm, được đặt thấp dưới sàn xe. Pin có thể cung cấp mức năng lượng hữu dụng 101,7 kWh. Người dùng có thể sạc xe một cách nhanh chóng với tốc độ sạc lên đến 11kW.

Nội thất hiện đại, phong cách sang trọng

BMW đã đưa ra định hướng chiến lược mới trong việc phát triển sản phẩm, trong đó xe điện sẽ là yếu tố chủ đạo của hãng trong tương lai, và năm 2023 chính là năm BMW đưa mẫu sedan thuần điện BMW i7 đến với thị trường Việt Nam, hướng đến xu thế sản xuất xe sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

BMW X7

Là mẫu xe khai sinh nên dòng xe BMW Lxury Class và là một trong những mẫu sedan giàu truyền thống nhất của BMW. Ra mắt vào năm 1977 và được định vị ngay từ ban đầu là chiếc sedan cỡ lớn, sang trọng và sở hữu nhiều công nghệ nhất từ BMW.

Phiên bản mới nhất của BMW X7 được BMW thay đổi toàn diện từ thiết kế ngoại thất, không gian nội thất và bổ sung thêm nhiều công nghệ hỗ trợ lái.

Ở thế hệ mới, BMW 7 Series sẽ được ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm BMW 735i M Sport, BMW 735i Pure Excellence và BMW 740i Excellence.

Tại thị trường Việt Nam, BMW X7 được ra mắt với 2 phiên bản gồm BMW X7 xDrive40i Pure Excellence và BMW X7 xDrive40i M Sport.

Hiện cả 2 phiên bản BMW X7 xDrive40i Pure Excellence và BMW X7 xDrive40i M Sport đã chính thức nhận đặt hàng tại hệ thống showroom chính hãng của BMW trên toàn quốc từ ngày 22/3/2023 và giao xe ngay trong tháng 4 này.

Là mẫu xe SAV cao cấp nhất của BMW, không gian khoang nội thất của BMW X7 mới được cải tiến với hàng loạt trang bị ấn tượng.

Giá công bố của BMW X7 xDrive40i M Sport là 6.299.000.000 đồng. Giá của BMW X7 xDrive40i Pure Excellenc là 7.399.000.000 đồng.

BMW 7 Series

BMW 7 Series được xem là mẫu sedan hạng sang giàu truyền thống nhất của BMW, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1977. Mẫu xe này đã mở ra phân khúc xe cao cấp cho BMW.

Ở phiên bản hoàn toàn mới, BMW 7 Series được thay đổi toàn diện về mặt thiết kế, không gian nội thất ấn tượng hơn, bổ sung thêm nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến và cải thiện khả năng vận hành hoàn toàn mới, đây chính là thế hệ sở hữu nhiều thay đổi nhất của BMW 7 Series trong gần 50 năm phát triển.

The all new BMW 7 Series sở hữu gói tuỳ chọn về màu sơn ngoại thất gồm gói màu metallic. Với việc bổ sung thêm các màu sơn BMW Individula, mẫu xe này trở nên hấp dẫn hơn với nhiều tuỳ chọn màu sắc khác nhau.

Hiện cả 3 phiên bản của BMW 7 Series gồm BMW 735i M Sport, BMW 735i Pure Excellence và BMW 740i Pure Excellence đã được trưng bày tại tất cả các showroom BMW chính hãng.

Giá công bố của The all new BMW 7 Series gồm BMW 735i M Sport là 5.199.000.000 đồng.

BMW 735i Pure Excellence có giá 5.339.000.000 đồng và BMW 740i Pure Excellence là 6.599.000.000 đồng.

The all new BMW 7 Series được sản xuất tại nhà máy Dingolfing, một trong những nhà máy hiện đại nhất của tập đoàn BMW

BMW 7 Series là mẫu xe đã mở ra phân khúc xe cao cấp cho BMW.

BMW 8 Series

BMW 8 Series mới được BMW và THACO AUTO ra mắt với duy nhất một phiên bản 840i Gran Coupe M Sport. Đây là mẫu Gran Coupe thể thao, đại diện mới cho sự độc đáo với thiết kế Gran Coupe nổi bật, công nghệ tân tiến, được định hình là mẫu xe Coupe thể thao hàng đầu với hai cửa đặc trưng.

BMW 840i Gran Coupe chính là một trong ba phiên bản mới của 8 Series, cùng với phiên bản Coupe và Convertible.

Giá công bố của BMW 840i Gran Coupe là 6.899.000.000 đồng.

Thiết kế mới trên BMW 8 Series Gran Coupe nhấn mạnh vào tính thể thao.

Với vai trò là nhà phân phối chính hãng của thương hiệu BMW tại thị trường Việt Nam, THACO AUTO trong khoảng 5 năm qua đã bán ra thị trường hơn 4.000 xe, giới thiệu 15 mẫu xe mới thuộc tất cả các dòng xe chủ lực của BMW, và liên tục mở rộng hệ thống phân phối. Từ 2 showroom ban đầu tại Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) và Long Biên (TP. Hà Nội), hiện THACO AUTO đã đưa vào hoạt động 13 showroom BMW chính hãng trên toàn quốc.