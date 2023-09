Liên tiếp triệu hồi hàng vạn chiếc xe gầm cao

Mới đây, hơn 3.000 chiếc Ford Everest và Explorer được triệu hồi theo 3 chương trình, liên quan đến các lỗi khác nhau. Trong đó, triệu hồi 1.256 chiếc Ford Everest sản xuất từ ngày 24.11.2021 đến 3.2.2023, vì phần mềm mô-đun hệ thống truyền lực có thể hạn chế dòng nạp cho ắc quy, dẫn đến tiêu hao ắc quy khi vận hành và có thể khiến xe dừng đột ngột, hoặc không khởi động được sau khi tắt máy.

1.256 chiếc Ford Everest sản xuất từ ngày 24.11.2021 đến 3.2.2023 có tên trong danh sách riệu hồi. Ảnh: Ford

Ngoài ra, Ford còn triệu hồi 2 chiếc Everest sản xuất trong khoảng thời gian từ 19.5.2022 - 28.6.2023. Lý do, bộ lọc hạt khí thải động cơ diesel (DPF) đã lắp ráp không đúng hướng, có thể dẫn đến việc tái sinh khí thải thường xuyên hơn, làm suy giảm khả năng tiết kiệm nhiên liệu, có khả năng làm giảm tuổi thọ của dầu và không tuân thủ các yêu cầu theo quy định về khí thải.

Cùng với đó là triệu hồi 1.967 chiếc Ford Explorer sản xuất từ 19.10.2018 - 2.5.2023 nhập từ Mỹ để khắc phục lỗi hiển thị camera lùi và camera 360 độ trên màn hình trung tâm.

Toyota Veloz Cross là mẫu ôtô 7 chỗ thuộc phân khúc xe phổ thông đầu tiên được điểm tên trong đợt triệu hồi năm 2023. Đầu tháng 1.2023, hãng xe Nhật Bản thông báo triệu hồi 306 chiếc Veloz Cross để kiểm tra, khắc phục lỗi liên quan đến đồng hồ hiển thị thông tin trong quá trình lái xe. Do mẫu xe cũng mới về Việt Nam không lâu nên các mẫu xe trong đợt triệu hồi này được sản xuất từ ngày 11-18.4.2022.

Toyota Veloz Cross là mẫu xe "mở hàng" các đợt triệu hồi xe gầm cao trong năm 2023. Ảnh: Toyota

Khi gặp phải lỗi này, trên đồng hồ táp-lô của các xe, vật liệu hàn có thể được điền không chính xác ở một số chân cực của bảng mạch in, nơi lắp đặt mạch tích hợp của mạch nguồn. Nếu xe chạy trong điều kiện đường xóc hoặc nhiệt độ quá cao, chân cực của mạch tích hợp có thể bị bong tách khỏi bảng mạch in, khiến đồng hồ bị tắt nguồn.

Trong tháng 2, hãng xe Hàn Quốc - Hyundai cũng đã phát lệnh triệu hồi 17.670 chiếc SantaFe lắp ráp trong nước, xuất xưởng từ ngày 30.1.2021 đến 15.10.2022 và đồng thời 51 chiếc SantaFe được nhập khẩu, thời gian sản xuất từ ngày 1.12.2020 đến 31.12.2021.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi SantaFe là do các xe này tiềm ẩn nguy cơ bị bung bộ phận tạo khí của bộ căng dây đai an toàn ghế trước khi hoạt động, dẫn tới các mảnh linh kiện bên trong bộ phận tạo khí có thể lọt vào cabin, gây mất an toàn cho hành khách.

Hàng chục nghìn chiếc SantaFe có thời gian sản xuất rải rác từ năm 2017 đến 2022 bị triệu hồi trong năm 2023. Ảnh: TC Motor

Tiếp đó vào tháng 8.2023, thêm 5.675 chiếc SantaFe thuộc thế hệ trước với thời gian sản xuất từ ngày 28.4.2017 đến 27.10.2018 nhận thông báo triệu hồi để thay thế cầu chì cho bộ điều khiển thủy lực (HECU). Nguyên nhân do bảng mạch của HECU tiềm ẩn nguy cơ ngắn mạch và có thể dẫn đến cháy.

Một mẫu SUV hạng D khác cũng bị triệu hồi trong năm nay là Isuzu mu-X với số lượng 222 chiếc, có thời gian sản xuất từ năm 2020 đến 2022. Những chiếc Isuzu mu-X bị triệu hồi có bu-lông trục lái không được siết với lực đúng tiêu chuẩn, dẫn đến nguy cơ bị rơi trong quá trình sử dụng, làm mất khả năng kiểm soát xe và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2023 quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ôtô nhập khẩu, linh kiện nhập khẩu của các Hiệp định mà Việt Nam là thành viên có hiệu lực từ 1.10 tới. Trong đó có quy định về việc triệu hồi xe ôtô nhập khẩu được áp dụng từ tháng 8.2025.

Theo đó, từ tháng 8.2025, ôtô sẽ bị triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ôtô nhập khẩu.

Theo Lao động