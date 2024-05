VinFast triệu hồi gần 2.100 xe điện, sẽ thay linh kiện

Theo thông báo của công ty, chương trình triệu hồi được thực hiện nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe dù VinFast chưa ghi nhận bất cứ phản ánh nào về sự cố ảnh hưởng đến an toàn và tài sản của khách hàng liên quan đến lỗi trên các mẫu xe này.

Các mẫu trong chương trình là VF e34, VF 5 Plus, VF 6 Plus, VF 8.



Cụ thể, xe VF e34 và VF 5 Plus được sản xuất từ ngày 9/9/2023 đến 11/4/2024 do lỗi từ nhà cung cấp nên trong quá trình sử dụng xe, bu lông cố định tấm vỏ phía trên pin cao áp (vị trí trên tấm vỏ phía trên của pin cao áp) có thể bị lỏng, dẫn đến nguy cơ giảm tiêu chuẩn thiết kế chống chịu nước của pin cao áp. Số lượng xe bị nghi ngờ ảnh hưởng gồm 23 xe VF e34 và 131 xe VF 5 Plus, theo VinFast.