Nhu cầu mua trang sức suy giảm nghiêm trọng, "gió ngược" đã thổi đến cửa hàng PNJ

Tại kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố, doanh nghiệp nhận định tháng 4 vừa qua, “gió ngược” đã mạnh lên và tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh.



Cụ thể, doanh thu thuần trong tháng 4 của PNJ đạt 2.263 tỷ đồng, giảm 18,3% so với tháng 4 năm ngoái.

PNJ đánh giá nhu cầu mua trang sức suy giảm nghiêm trọng trong tháng 4/2023. Ảnh: Phúc Minh

Về doanh thu theo từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ trong tháng đầu năm giảm 5,7% do sức mua hàng xa xỉ suy giảm mạnh mẽ. Doanh thu trang sức bán sỉ giảm mạnh đến 23,3% so với cùng kỳ năm 2022, cũng với lý do thị trường trang sức và hàng xa xỉ nói chung đang có sự suy giảm nghiêm trọng. Doanh thu vàng 24K giảm ít hơn, với 2,4%.

Dù biên lợi nhuận gộp trung bình đạt 19,1% so với mức 17,8% cùng kỳ, nhưng mức này là do sự thay đổi cơ cấu hàng bán. Đáng chú ý, tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp tăng từ mức 49,3% năm 2022 lên mức 52% năm 2023, do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

Các yếu tố tiêu cực trên đã kéo lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp kinh doanh trang sức của bà Cao Thị Ngọc Dung giảm mạnh 23,4% so với cùng kỳ, chỉ đạt 111 tỷ đồng.

Theo PNJ, đối mặt với khó khăn của thị trường và mức nền cao kỷ lục của quý II/2022 năm ngoái, nên doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm hai chữ số.

Tập đoàn phải liên tục có các sáng kiến kinh doanh và phương pháp tiếp cận thị trường hiệu quả, để mở rộng thị phần. Nhờ vậy, mức suy giảm trên nếu so với thị trường chung vẫn là rất ít.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.059 tỷ đồng, giảm 6,6%. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của PNJ 4 tháng đầu năm vẫn duy trì gần như tương đương cùng kỳ năm ngoái, với 859 tỷ đồng và hoàn thành 44% kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm 2023, bất chấp các dự báo còn nhiều khó khăn, ban lãnh đạo PNJ tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu 35.598 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.937 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 7% so với thực hiện năm 2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa tổ chức cuối tháng 4, CEO PNJ Lê Trí Thông cho rằng tình hình vẫn khó đoán định, do phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô, nhưng xu thế chung năm 2023 sẽ là một năm hết sức khó khăn.

Theo ông Thông, với 4 kịch bản lạc quan giảm dần: Xanh - Vàng - Cam - Đỏ, kịch bản tăng trưởng của PNJ hiện nay đưa ra là kịch bản trong vùng “Vàng”. Dù vậy, ngay tháng 2 và tháng 3, tình hình đã lùi về “da cam”.

“Chúng tôi phấn đấu trình phương án màu vàng. Chúng tôi hy vọng quý IV, tình hình sẽ quay đầu, hồi phục sức mua”, ông Thông nói.

Từ đầu năm đến nay, PNJ đã mở mới 13 cửa hàng PNJ Gold. Tính đến cuối tháng 4, toàn hệ thống có 376 cửa hàng độc lập, bao gồm 355 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art.