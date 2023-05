Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Suối Tiên, Sở Thú miễn vé cổng, TTTM tổ chức nhiều hoạt động cho bé

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ nên kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 5/2023 tăng so với tháng 4/2023. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước.