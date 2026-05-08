Đề xuất “chốt giá đất từ đầu” cho dự án BT: Gỡ nút thắt lớn về vốn

+ aA -

Gia Linh

08/05/2026 11:00 AM (GMT+7)

HoREA kiến nghị sửa Nghị định 257 theo hướng cố định giá trị quỹ đất ngay khi ký hợp đồng, nhằm giảm rủi ro và khơi thông dòng vốn tư nhân vào hạ tầng, phát triển các dự án BT.

Kiến nghị “chốt giá đất” ngay từ đầu hợp đồng dự án BT

Trong bối cảnh TPHCM cần nguồn lực lớn để phát triển hạ tầng, đề xuất mới của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) về cơ chế thanh toán dự án BT đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Trọng tâm kiến nghị lần này là thay đổi cách xác định giá trị quỹ đất thanh toán - yếu tố then chốt quyết định hiệu quả tài chính của dự án.

Theo HoREA, bất cập lớn nhất hiện nay nằm ở việc giá trị quỹ đất thanh toán được xác định tại thời điểm giao đất, thường diễn ra sau khi dự án hoàn thành. Trong khi đó, chi phí đầu tư lại được “cố định” từ khi ký hợp đồng, khiến nhà đầu tư đối mặt với rủi ro chênh lệch lớn khi giá đất tăng theo thời gian.

Hiệp hội đề xuất sửa đổi Nghị định 257/2025/NĐ-CP theo hướng xác định giá trị quỹ đất thanh toán ngay tại thời điểm ký hợp đồng BT và giữ ổn định trong suốt quá trình thực hiện . Theo lập luận của HoREA, cách tiếp cận này sẽ đảm bảo nguyên tắc ngang giá, giúp nhà đầu tư chủ động xây dựng phương án tài chính.

HoREA kiến nghị sửa Nghị định 257 theo hướng cố định giá trị quỹ đất ngay khi ký hợp đồng thực hiện dự án BT. Ảnh: Gia Linh

Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, cơ chế hiện hành đang tạo ra sự thiếu cân bằng trong quan hệ đối tác công - tư, khi nhà đầu tư phải gánh phần lớn rủi ro biến động thị trường.

Không chỉ vậy, quy định không cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư trong suốt vòng đời dự án cũng khiến doanh nghiệp khó thích ứng với biến động chi phí nguyên vật liệu và nhân công. Điều này càng làm gia tăng áp lực tài chính, đặc biệt với các dự án quy mô lớn, kéo dài nhiều năm.

Mở “room” tài chính để hút vốn tư nhân

Bên cạnh đề xuất “chốt giá đất”, HoREA cũng kiến nghị điều chỉnh cơ chế ghi thu - ghi chi và bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, nhà đầu tư có thể nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo tiến độ dự án, từ đó được ghi nhận nghĩa vụ tài chính tương ứng với phần giá trị đã thực hiện.

Giải pháp này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quản trị dòng tiền, đồng thời giảm áp lực chi phí tài chính do phải duy trì bảo lãnh ngân hàng ở mức cao trong thời gian dài.

TPHCM có nhiều dự án theo hình thức BT. Ảnh: Gia Linh

Từ góc độ thị trường, các đề xuất trên nếu được chấp thuận có thể tạo cú hích quan trọng cho việc tái khởi động mô hình BT tại TPHCM. Trong bối cảnh ngân sách hạn chế, việc thu hút dòng vốn tư nhân trở thành yếu tố then chốt để triển khai các dự án hạ tầng lớn.

Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở việc sửa một quy định cụ thể, mà còn ở việc thiết kế cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Khi thị trường còn biến động, mức độ “ổn định chính sách” sẽ là yếu tố quyết định liệu dòng vốn tư nhân có thực sự quay lại với các dự án BT hay không.

Tham khảo thêm
Thiếu nhà vừa túi tiền, HoREA kiến nghị đổi cách tính dân số chung cư

Thiếu nhà vừa túi tiền, HoREA kiến nghị đổi cách tính dân số chung cư

08/05/2026 11:00 AM

Gỡ điểm nghẽn dòng tiền: HoREA kiến nghị nới cho vay “bù đắp tài chính”

Gỡ điểm nghẽn dòng tiền: HoREA kiến nghị nới cho vay “bù đắp tài chính”

08/05/2026 11:00 AM

Icon
VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green - Hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô tô

VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green - Hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô tô

Ngày 23/5/2026 - VinFast chính thức công bố nhận diện thương hiệu cho dòng sản phẩm ô tô điện Green, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho dòng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, bên cạnh dòng siêu sang Lạc Hồng và VF quen thuộc.

Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC vừa trao gói tài trợ 10 tỷ đồng gồm tiêm vắc xin cúm miễn phí 3 năm và xây kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế đầu tiên tại Côn Đảo, đặc khu duy nhất của TPHCM.

Ngành tiền số vừa thắng lớn ở Mỹ, cuộc chơi nghìn tỷ USD trên thị trường Crypto có thể sắp đổi chiều

Ngành tiền số vừa thắng lớn ở Mỹ, cuộc chơi nghìn tỷ USD trên thị trường Crypto có thể sắp đổi chiều

Ngành công nghiệp tiền mã hóa vừa giành được một chiến thắng quan trọng sau khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Clarity Act - bộ luật quy mô lớn đầu tiên nhằm thiết lập khung quản lý chính thức cho thị trường tiền số (Crypto), theo CNBC.

Bánh phủ vàng giá 7 triệu đồng gây 'sốt' cộng đồng mạng

Bánh phủ vàng giá 7 triệu đồng gây "sốt" cộng đồng mạng

Một chiếc bánh donut phủ vàng lá giá 275 USD (tương đương 7 triệu đồng) vừa xuất hiện tại SoCo Dough Co., cửa hàng mới khai trương bên trong Graton Resort & Casino ở Rohnert Park, California, Mỹ.

Việt Nam gây mê hoặc du khách toàn cầu với Vịnh Hạ Long kỳ vĩ và đồng bằng Mekong huyền bí

Việt Nam gây mê hoặc du khách toàn cầu với Vịnh Hạ Long kỳ vĩ và đồng bằng Mekong huyền bí

Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026, khi ngày càng nhiều du khách quốc tế bị chinh phục bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long và nét quyến rũ độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khác của Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh. Ông Lý khuyến khích họ tăng cường sự hiện diện tại Trung Quốc và đóng vai trò cầu nối giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thời sự

Thất nghiệp tuổi U50: Có nên “rót tiền” vào các khoá học dạy nghề?

Thất nghiệp tuổi U50: Có nên “rót tiền” vào các khoá học dạy nghề?

Phản hồi mới nhất về xăng E10 từ Bộ Công Thương

Phản hồi mới nhất về xăng E10 từ Bộ Công Thương

Báo Singapore đưa tin con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhận chức Chủ tịch Vinfast

Báo Singapore đưa tin con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhận chức Chủ tịch Vinfast

Thị trường 24h

Giá bạc hôm nay 27/5: Lao dốc theo thị trường thế giới, bạc thỏi mất tới gần 1,5 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 27/5: Lao dốc theo thị trường thế giới, bạc thỏi mất tới gần 1,5 triệu đồng/kg

Tin hot thị trường ngày 27/5: Nhiều cơ sở khám chữa bệnh “chui” bị xử phạt, đình chỉ hoạt động

Tin hot thị trường ngày 27/5: Nhiều cơ sở khám chữa bệnh “chui” bị xử phạt, đình chỉ hoạt động

Giới phân tích nói sự quan tâm đầu tư mới vào vàng đã giảm mạnh

Giới phân tích nói sự quan tâm đầu tư mới vào vàng đã giảm mạnh

Chuyển động Đông Bắc

Quảng Ninh mở tour “Bảo tàng đêm”, hút khách bằng trải nghiệm lạ giữa kỳ quan

Quảng Ninh mở tour “Bảo tàng đêm”, hút khách bằng trải nghiệm lạ giữa kỳ quan

Hội Nông dân Thanh Hóa chung tay tiêu thụ dứa và tiếp sức nông dân vượt khó mùa thu hoạch

Hội Nông dân Thanh Hóa chung tay tiêu thụ dứa và tiếp sức nông dân vượt khó mùa thu hoạch

Hơn 7,7 tỷ USD vốn FDI vào Thái Nguyên, nhiều “ông lớn” tiếp tục mở rộng đầu tư

Hơn 7,7 tỷ USD vốn FDI vào Thái Nguyên, nhiều “ông lớn” tiếp tục mở rộng đầu tư

Đô thị - Địa ốc

Trung Quốc: 9/10 gia đình có nhà riêng, nhưng giấc mơ sở hữu nhà đang bị thử thách

Trung Quốc: 9/10 gia đình có nhà riêng, nhưng giấc mơ sở hữu nhà đang bị thử thách

Giá căn hộ Hà Nội áp sát mốc 100 triệu đồng/m², thị trường bước vào “vùng giá mới”

Giá căn hộ Hà Nội áp sát mốc 100 triệu đồng/m², thị trường bước vào “vùng giá mới”

Tín dụng nới dần, thị trường bất động sản TPHCM có thêm lực đẩy nhưng vẫn chịu kiểm soát

Tín dụng nới dần, thị trường bất động sản TPHCM có thêm lực đẩy nhưng vẫn chịu kiểm soát

Đầu tư - Tài chính

Bộ Tài chính Mỹ chuẩn bị thiết kế đồng tiền in hình ông Trump

Bộ Tài chính Mỹ chuẩn bị thiết kế đồng tiền in hình ông Trump

Thị trường tiền số bốc hơi 80 tỷ USD trong vòng 24 giờ

Thị trường tiền số bốc hơi 80 tỷ USD trong vòng 24 giờ

Vàng tăng điên cuồng, Bitcoin thì gục ngã: Tỷ phú Mỹ quay lưng với tiền số vì niềm tin sụp đổ

Vàng tăng điên cuồng, Bitcoin thì gục ngã: Tỷ phú Mỹ quay lưng với tiền số vì niềm tin sụp đổ

Xe & Số

Hãng xe điện Trung Quốc trang bị 'Mắt thần' cho xe tự lái giá rẻ, cam kết giảm tai nạn về 0

Hãng xe điện Trung Quốc trang bị "Mắt thần" cho xe tự lái giá rẻ, cam kết giảm tai nạn về 0

Robot Trung Quốc giá rẻ khuấy đảo Tokyo, Nhật Bản đối mặt nguy cơ thua ngay trên sân nhà

Robot Trung Quốc giá rẻ khuấy đảo Tokyo, Nhật Bản đối mặt nguy cơ thua ngay trên sân nhà

Ferrari hứng 'gạch đá' tơi tả vì 'đánh mất linh hồn' với mẫu xe điện mới tung ra thị trường

Ferrari hứng "gạch đá" tơi tả vì "đánh mất linh hồn" với mẫu xe điện mới tung ra thị trường

Tiếp thị - Bán hàng

Nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc Temu bị EU phạt 232 triệu USD vì đồ chơi, thiết bị điện tử không an toàn

Nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc Temu bị EU phạt 232 triệu USD vì đồ chơi, thiết bị điện tử không an toàn

Kể câu chuyện 'vải thiều Bắc Ninh' bằng ngôn ngữ mới, mở rộng thị trường xuất khẩu

Kể câu chuyện "vải thiều Bắc Ninh" bằng ngôn ngữ mới, mở rộng thị trường xuất khẩu

Ông trùm ngành cửa hàng tiện lợi đưa Seven-Eleven Japan thành đế chế toàn cầu thế nào?

Ông trùm ngành cửa hàng tiện lợi đưa Seven-Eleven Japan thành đế chế toàn cầu thế nào?

Giải trí - Du lịch - Ẩm thực

'Thiên đường xanh' tuyệt đẹp ở Việt Nam với rừng cổ thụ cực hiếm mê hoặc du khách nước ngoài

"Thiên đường xanh" tuyệt đẹp ở Việt Nam với rừng cổ thụ cực hiếm mê hoặc du khách nước ngoài

Khách quốc tế ồ ạt 'tẩy chay' nước Mỹ, vì sao?

Khách quốc tế ồ ạt "tẩy chay" nước Mỹ, vì sao?

Cẩm nang du lịch Phú Yên tự túc: Lịch trình 6N6Đ tối ưu chi tiết từ chuyến đi của nam du khách Tuyên Farafu

Cẩm nang du lịch Phú Yên tự túc: Lịch trình 6N6Đ tối ưu chi tiết từ chuyến đi của nam du khách Tuyên Farafu

Media

Giá xăng dầu hôm nay: Giá dầu thô 'rơi tự do' chỉ vì động thái này của Donald Trump

Giá xăng dầu hôm nay: Giá dầu thô "rơi tự do" chỉ vì động thái này của Donald Trump

Cá chép rẻ ê hề ngày ông Công ông Táo, chợ Hà Nội tràn ngập hàng

Cá chép rẻ ê hề ngày ông Công ông Táo, chợ Hà Nội tràn ngập hàng

Đổ xô lên núi săn đào đá về bán Tết

Đổ xô lên núi săn đào đá về bán Tết

Góc nhìn thị trường

Từng nghiện livestream săn deal, vì sao Gen Z quay lại cửa hàng thật?

Từng nghiện livestream săn deal, vì sao Gen Z quay lại cửa hàng thật?

Ngân hàng Morgan Stanley: Vàng có dư địa tăng giá hơn nữa

Ngân hàng Morgan Stanley: Vàng có dư địa tăng giá hơn nữa

Vì sao người bán online dễ vướng “bẫy” thuế?

Vì sao người bán online dễ vướng “bẫy” thuế?

VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green - Hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô tô

VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green - Hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô tô

Ngày 23/5/2026 - VinFast chính thức công bố nhận diện thương hiệu cho dòng sản phẩm ô tô điện Green, hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu cho dòng xe tối ưu cho kinh doanh dịch vụ, bên cạnh dòng siêu sang Lạc Hồng và VF quen thuộc.

Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC vừa trao gói tài trợ 10 tỷ đồng gồm tiêm vắc xin cúm miễn phí 3 năm và xây kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế đầu tiên tại Côn Đảo, đặc khu duy nhất của TPHCM.

Ngành tiền số vừa thắng lớn ở Mỹ, cuộc chơi nghìn tỷ USD trên thị trường Crypto có thể sắp đổi chiều

Ngành tiền số vừa thắng lớn ở Mỹ, cuộc chơi nghìn tỷ USD trên thị trường Crypto có thể sắp đổi chiều

Ngành công nghiệp tiền mã hóa vừa giành được một chiến thắng quan trọng sau khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Clarity Act - bộ luật quy mô lớn đầu tiên nhằm thiết lập khung quản lý chính thức cho thị trường tiền số (Crypto), theo CNBC.

Bánh phủ vàng giá 7 triệu đồng gây "sốt" cộng đồng mạng

Bánh phủ vàng giá 7 triệu đồng gây 'sốt' cộng đồng mạng

Một chiếc bánh donut phủ vàng lá giá 275 USD (tương đương 7 triệu đồng) vừa xuất hiện tại SoCo Dough Co., cửa hàng mới khai trương bên trong Graton Resort & Casino ở Rohnert Park, California, Mỹ.

Việt Nam gây mê hoặc du khách toàn cầu với Vịnh Hạ Long kỳ vĩ và đồng bằng Mekong huyền bí

Việt Nam gây mê hoặc du khách toàn cầu với Vịnh Hạ Long kỳ vĩ và đồng bằng Mekong huyền bí

Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026, khi ngày càng nhiều du khách quốc tế bị chinh phục bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long và nét quyến rũ độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khác của Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh. Ông Lý khuyến khích họ tăng cường sự hiện diện tại Trung Quốc và đóng vai trò cầu nối giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.