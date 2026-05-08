Đề xuất “chốt giá đất từ đầu” cho dự án BT: Gỡ nút thắt lớn về vốn
Gia Linh
08/05/2026 11:00 AM (GMT+7)
HoREA kiến nghị sửa Nghị định 257 theo hướng cố định giá trị quỹ đất ngay khi ký hợp đồng, nhằm giảm rủi ro và khơi thông dòng vốn tư nhân vào hạ tầng, phát triển các dự án BT.
Kiến nghị “chốt giá đất” ngay từ đầu hợp đồng dự án BT
Trong bối cảnh TPHCM cần nguồn lực lớn để phát triển hạ tầng, đề xuất mới của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) về cơ chế thanh toán dự án BT đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Trọng tâm kiến nghị lần này là thay đổi cách xác định giá trị quỹ đất thanh toán - yếu tố then chốt quyết định hiệu quả tài chính của dự án.
Theo HoREA, bất cập lớn nhất hiện nay nằm ở việc giá trị quỹ đất thanh toán được xác định tại thời điểm giao đất, thường diễn ra sau khi dự án hoàn thành. Trong khi đó, chi phí đầu tư lại được “cố định” từ khi ký hợp đồng, khiến nhà đầu tư đối mặt với rủi ro chênh lệch lớn khi giá đất tăng theo thời gian.
Hiệp hội đề xuất sửa đổi Nghị định 257/2025/NĐ-CP theo hướng xác định giá trị quỹ đất thanh toán ngay tại thời điểm ký hợp đồng BT và giữ ổn định trong suốt quá trình thực hiện . Theo lập luận của HoREA, cách tiếp cận này sẽ đảm bảo nguyên tắc ngang giá, giúp nhà đầu tư chủ động xây dựng phương án tài chính.
Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, cơ chế hiện hành đang tạo ra sự thiếu cân bằng trong quan hệ đối tác công - tư, khi nhà đầu tư phải gánh phần lớn rủi ro biến động thị trường.
Không chỉ vậy, quy định không cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư trong suốt vòng đời dự án cũng khiến doanh nghiệp khó thích ứng với biến động chi phí nguyên vật liệu và nhân công. Điều này càng làm gia tăng áp lực tài chính, đặc biệt với các dự án quy mô lớn, kéo dài nhiều năm.
Mở “room” tài chính để hút vốn tư nhân
Bên cạnh đề xuất “chốt giá đất”, HoREA cũng kiến nghị điều chỉnh cơ chế ghi thu - ghi chi và bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, nhà đầu tư có thể nộp tiền vào tài khoản phong tỏa theo tiến độ dự án, từ đó được ghi nhận nghĩa vụ tài chính tương ứng với phần giá trị đã thực hiện.
Giải pháp này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quản trị dòng tiền, đồng thời giảm áp lực chi phí tài chính do phải duy trì bảo lãnh ngân hàng ở mức cao trong thời gian dài.
Từ góc độ thị trường, các đề xuất trên nếu được chấp thuận có thể tạo cú hích quan trọng cho việc tái khởi động mô hình BT tại TPHCM. Trong bối cảnh ngân sách hạn chế, việc thu hút dòng vốn tư nhân trở thành yếu tố then chốt để triển khai các dự án hạ tầng lớn.
Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở việc sửa một quy định cụ thể, mà còn ở việc thiết kế cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Khi thị trường còn biến động, mức độ “ổn định chính sách” sẽ là yếu tố quyết định liệu dòng vốn tư nhân có thực sự quay lại với các dự án BT hay không.
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