Dòng tiền đang chảy về đâu trong thời điểm cuối năm 2024?

Cơ hội đầu tư theo ngành từ xu hướng dòng tiền

Trong thời điểm hiện tại, các chuyên gia tài chính nhận định, dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang tập trung vào những ngành có triển vọng tăng trưởng vững vàng. Đặc biệt, sự mất dần sức hút của các kênh đầu tư truyền thống như vàng và USD đã thúc đẩy nhà đầu tư ngoại chuyển dịch dòng vốn sang các thị trường mới nổi như Việt Nam, nơi có tiềm năng sinh lời cao hơn.

Xu hướng dòng vốn ngoại trên thị trường cận biên và thị trường mới nổi châu Á.

Theo báo cáo của Ủy ban Ngân sách Liên bang Mỹ (CRFB), dưới chính quyền Donald Trump, các biện pháp kích thích kinh tế và cắt giảm thuế đã khiến nợ công của Mỹ dự kiến tăng hơn 6.000 tỷ USD trong thập kỷ tới. Điều này gây áp lực lớn lên đồng USD, khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế dịch chuyển vốn khỏi USD để tìm kiếm cơ hội ở các thị trường mới nổi.

Báo cáo từ CNBC cho biết, một phần dòng tiền quốc tế đang được tái phân bổ vào châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Ông Michael Kokalari, Giám đốc Nghiên cứu kinh tế tại VinaCapital, nhấn mạnh: "Việt Nam là điểm đến hấp dẫn khi đồng USD suy yếu và đây là cơ hội lớn cho thị trường chứng khoán nội địa".

Bên cạnh đó, vàng vốn được xem là kênh đầu tư trú ẩn an toàn lâu đời cũng mất đi sức hấp dẫn do sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Theo báo cáo của Reuters, giá vàng đã giảm hơn 2% trong đầu quý IV/2024, điều này phản ánh sự giảm sút niềm tin của giới đầu tư. Ông Huỳnh Hoàng Phương, Giám đốc quản lý Quỹ FIDT cho rằng, trong bối cảnh lãi suất có thể duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ, nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các kênh có khả năng sinh lời cao và ổn định hơn so với vàng. Chính vì vậy, dòng tiền đang tập trung vào các ngành có triển vọng tăng trưởng ổn định như công nghiệp và tiêu dùng thiết yếu tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thanh khoản trên sàn HOSE đạt mức trung bình 14.157 tỷ đồng/phiên vào tháng 10, dù giảm 20% so với quý trước nhưng vẫn cho thấy dòng tiền đang đổ mạnh vào các mã cổ phiếu công nghiệp và tiêu dùng thiết yếu. Các mã cổ phiếu lớn như Hòa Phát (HPG) và GELEX (GEX) trong ngành công nghiệp đã ghi nhận khối lượng giao dịch và giá trị đầu tư tăng mạnh, cho thấy sức hút của dòng tiền trong nước và quốc tế.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường tại Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho biết: "Ngành công nghiệp đang bước vào giai đoạn hồi phục với nhu cầu nội địa và xuất khẩu tăng vào dịp cuối năm. Đây là cơ hội ngắn hạn đáng chú ý cho nhà đầu tư. Cùng với đó, ngành tiêu dùng thiết yếu cũng thu hút mạnh dòng tiền nhờ yếu tố mùa vụ".

Báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam dự báo, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm và đồ uống. Các cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu như Vinamilk (VNM) và Masan (MSN) đã và đang được các nhà đầu tư ưu tiên nhờ vào triển vọng tăng trưởng ổn định.

Tương tự, báo cáo từ Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng cho thấy, chỉ số tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tiếp cận ngưỡng Fibonacci Projection 100% tại vùng 5.600 - 5.800 điểm, dự báo khả năng tăng trưởng tiếp tục duy trì ổn định.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Nghiên cứu kinh tế tại BVSC nhận xét: "Sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm và đồ uống vào dịp Tết sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho nhóm ngành tiêu dùng thiết yếu, mở ra cơ hội sinh lời lớn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong mùa lễ hội cuối năm".

Chiến lược tái cấu trúc danh mục cuối năm

Cuối năm 2024 là thời điểm quan trọng để nhà đầu tư xem xét tái cấu trúc danh mục, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội từ xu hướng ngắn hạn và các lợi thế đầu tư dài hạn. Đây là thời điểm lý tưởng do tác động từ yếu tố mùa vụ và ảnh hưởng từ kinh tế toàn cầu.