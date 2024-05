IFC sắp rót thêm vốn vào một ngân hàng Việt

Aeon Việt Nam mới đây đã chính thức khởi công dự án trung tâm thương mại Aeon Tân An tại TP.Tân An, tỉnh Long An, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2025. Đây là trung tâm thương mại đầu tiên của Aeon ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.