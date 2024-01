Khách quốc tế dồn dập đến TP.HCM dịp đầu năm 2024

Khách du lịch quốc tế dồn dập đến TP.HCM

Sáng 1/1, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến thành phố trong năm 2024 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các đoàn khách đã nhận được niềm vui bất ngờ với các hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống như chiêm ngưỡng các màn biểu diễn thư pháp, nghệ thuật tạo hình dân gian từ lá dừa, tò he, trình diễn nhạc cụ dân tộc, hái lộc đầu xuân.



Những khách quốc tế đầu tiên xông đất TP.HCM năm 2024. Ảnh: Hồng Phúc

4 vị khách may mắn trên chuyến bay quốc tế VJ082 bay từ Melbourne, Úc đến TP.HCM do Vietjet khai thác, hạ cánh lúc 5h55 đã nhận phần quà tặng là vé máy bay khứ hồi quốc tế. 8 vị khách may mắn trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines từ Paris, Pháp đến TP.HCM hạ cánh lúc 7h55 nhận được vé máy bay khứ hồi nội địa hạng thương gia trên các chuyến bay do hãng khai thác.



Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết đây là sự đón tiếp đặc biệt, thường niên của ngành du lịch thành phố. Sự kiện khởi động với mong mỏi, kỳ vọng một năm thành công và nhiều khởi sắc của ngành du lịch trong giai đoạn tăng tốc.

Không chỉ khách theo đường hàng không đến TP.HCM mà các đoàn khách quốc tế lớn cũng đến TP.HCM dịp đầu năm qua đường tàu biển.

Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết dịp đầu năm mới, họ sẽ đón và phục vụ tàu biển quốc tế Celebrity Solstice (thuộc hãng Royal Caribbean Cruise Lines) mang theo hơn 3.000 khách quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Úc… đến Việt Nam liên tục trong 4 chuyến vào các ngày 28/12/2023, 5/1, 21/1 và 29/1/2024 theo các hải trình xuyên Việt cập cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Nha Trang - Huế - Hạ Long và Hạ Long - Huế - Phú Mỹ.

Tàu biển Spectrum of the Seas (cũng thuộc hãng Royal Caribbean Cruise Lines) đưa 3.500 khách đa quốc tịch đến Nha Trang - Phú Mỹ từ ngày 4 - 5/1/2024.

Tại từng cảng, các đoàn khách quốc tế của cả hai tàu biển sẽ chọn lựa các hành trình tham quan hấp dẫn. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và miền Tây, khách sẽ tham quan thành phố biển Vũng Tàu, trải nghiệm miền Tây sông nước tại Cái Bè hoặc khám phá TP.HCM sôi động.

Các đoàn khách lớn theo đường tàu biển đến TP.HCM do lữ hành Saigontourist khai thác thường dành thời gian khám phá các tour văn hóa, lịch sử tại TP.HCM trước khi di chuyển sang các địa phương khác.

TP.HCM kỳ vọng đón 6 triệu khách quốc tế

Năm 2023, TP.HCM tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỷ lệ khách, doanh thu và đóng góp cho ngành du lịch Việt Nam khi thu hút gần 5 triệu lượt khách quốc tế và trên 35 triệu lượt khách nội địa.

Tổng thu du lịch của TP.HCM đạt gần 160.000 tỷ đồng. Định vị thương hiệu du lịch ngày càng được khẳng định trên phạm vi quốc tế; được vinh danh là “Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á” và “Điểm đến Lễ hội và Sự kiện hàng đầu châu Á”; nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất năm 2023.

Khách quốc tế tấp nập tại TP.HCM trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024. Ảnh: Phúc Minh

Trong dịp đầu năm 2024, khách quốc tế có mặt khắp các khu vực trung tâm TP.HCM vừa tham gia sự kiện, chương trình du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết ngành du lịch thành phố năm 2024 kỳ vọng đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng tốt so với kết quả năm 2023.

Song song đó, ngành du lịch TP.HCM sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030, đưa du lịch thành phố phát triển theo chiều sâu và bền vững theo hướng tiếp tục nâng chất và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố, chú trọng sản phẩm du lịch đặc trưng, điểm đến và thương hiệu du lịch TP.HCM.

Hoạt động truyền thông, quảng bá về sản phẩm du lịch đặc trưng, điểm đến và thương hiệu du lịch Thành phố; thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch cũng là các mục tiêu lớn của ngành du lịch TP.HCM năm 2024.