Một sự kiện ẩm thực và nghệ thuật lần đầu tổ chức cho giới trẻ Sài Gòn dự kiến thu hút 30.000 người dự

Lễ hội nghệ thuật hương vị - Taste of Saigon lần đầu tiên được tổ chức giữa Dinh Thống Nhất với nhiều hoạt động phong phú dự kiến thu hút 30.000 người tham dự. Ảnh: A.L

Ngày 15/8, tại khách sạn Sofitel, artLIVE công bố sự kiện Taste of Saigon by artLIVE | Set the Vibes, sẽ diễn ra tại Dinh Thống Nhất vào ngày 6, 7 và 8/10.

artLIVE – a virtual art campus – là nền tảng truyền thông đa phương tiện chuyên sâu về nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực, nghe nhìn, ra đời vào tháng 6/2023, với mong muốn chia sẻ đến những người yêu mến nghệ thuật, nhiều khía cạnh của nghệ thuật trong đời sống.

Với định hướng nền tảng nghệ thuật, Taste of Saigon by artLIVE (Lễ hội nghệ thuật hương vị) sẽ là sự kiện thường niên về ẩm thực và nghệ thuật, do artLIVE tổ chức.

2023 cũng là năm đầu tiên Taste of Saigon by artLIVE diễn ra.

Giám khảo hai cuộc thi và ban tổ chức artLIVE

Taste of Saigon by artLIVE là một trong chuỗi các hoạt động của artLIVE để đồng hành cùng các thương hiệu trong việc truyền thông sâu rộng, lâu dài, đặc biệt là vào thời điểm "vàng" các nhãn hàng tung chiến dịch quảng bá cho mùa mua sắm cuối năm.

Khác với các sự kiện ẩm thực và nghệ thuật thường tách biệt, Taste of Saigon by artLIVE sẽ là một sự kiện vô cùng đặc biệt với concept chung: Sáng tạo, cởi mở, hướng đến thế hệ tiêu dùng tương lai. Vì thế, Taste of Saigon by artLIVE năm đầu tiên mang chủ đề Set the Vibes.

Sự kiện Taste of Saigon by artLIVE sẽ bao gồm ba hoạt động chính: Triển lãm, cuộc thi và hoạt động cộng đồng.

Triển lãm gồm 55 gian hàng trưng bày của các thương hiệu ẩm thực, nghệ thuật, được chia làm ba khu vực. Trong đó, khu vực Booth và Dorm Booth dành cho các thương hiệu ngành F&B và nghệ thuật, kiến trúc; các thiết bị, nguyên liệu ngành F&B và nghệ thuật; các trung tâm đào tạo ẩm thực, pha chế…

Phối cảnh nơi diễn ra cuộc thi pha chế cocktail.

Gian hàng với sự tham dự của các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam sẽ nằm ở khu vực artLIVE's Cuisine Collection. Đó là các lãnh sự, văn phòng đại diện của các quốc gia, vùng lãnh thổ có nền nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc, như: Mỹ, Pháp, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản…

Taste of Saigon by artLIVE mở cửa miễn phí đến công chúng. Người tham dự không phải trả tiền vé vào cổng Dinh Thống Nhất. Ban tổ chức cũng khuyến khích các nhãn hàng tham dự sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện môi trường khi tham dự sự kiện lễ hội này.

Đặc biệt, Draw your Dream – Vẽ giấc mơ em là dự án phi lợi nhuận gắn với tất cả sự kiện do artLIVE Magazine & Events tổ chức. Theo đó, artLIVE sẽ dành một phần đáng kể doanh thu của mình vào các dự án thúc đẩy, tác động xã hội, phát triển bền vững với đối tượng chính là thiếu nhi, giới trẻ.

Hai gương mặt đại sứ của Draw your Dream – Vẽ giấc mơ em là Miss Peace Vietnam 2022 - Hoa hậu Ban Mai, biên tập viên kênh VTV9 - Đài truyền hình Việt Nam, và ca sĩ, nhạc sĩ VP Bá Vương.

Hoa hậu Ban Mai và nhạc sĩ Bá Vương là đại sứ cho cuộc thi Vẽ giấc mơ em

Draw your Dream với các hoạt động hướng đến thiếu nhi, giới trẻ trên nhiều vùng miền cả nước, đặc biệt là trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số, bệnh nhi ung thư khó khăn. Hoạt động bao gồm: Bổ trợ kiến thức thông qua giáo dục, cung cấp tài lực, vật lực với học bổng, cứu trợ khẩn cấp, xây trường học, nhà tình thương, tạo không gian phổ cập kiến thức nghệ thuật cho giới trẻ giúp trải nghiệm, thưởng thức nghệ thuật được nâng cao.

Riêng tại Taste of Saigon by artLIVE, khu vực artLIVE's Cuisine Collection là các nhà hàng, thương hiệu cao cấp do artLIVE chọn để chia sẻ 50% lợi nhuận. Ban tổ chức sẽ trích 20% sử dụng cho dự án phi lợi nhuận Draw your Dream.

Các vị giám khảo quốc tế của cuộc thi làm bánh pizza và pha chế cocktail

Một nét nổi bật khác của lễ hội là cuộc thi pha chế cocktail artLIVE Mixology Championship (AMC) 2023, nhằm giúp những bartender, đầu bếp chuyên nghiệp trở thành nghệ sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực đồ uống, nhằm định vị tiêu chuẩn chuyên môn lẫn giá trị nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao.

BTC còn muốn xây dựng cộng đồng bartender, đầu bếp chuyên nghiệp, nhằm thúc đẩy nhân sự ngành ẩm thực nội địa lớn mạnh.

Các tài năng từ artLIVE Championship tiếp tục tham gia chuỗi hoạt động giáo dục, training, workshop... tại nhiều tỉnh thành, nhằm đào tạo phát triển thế hệ kế cận, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn.

artLIVE Championship cũng sẽ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực và hương vị mãn nhãn, đầy tính sáng tạo, giải trí.

Còn cuộc thi làm bánh pizza (artLIVE Pizza Championship) giúp những pizzaiolo trở thành nghệ nhân ẩm thực với những sáng tạo riêng biệt về pizza.

Giám khảo là những chuyên gia ẩm thực, giảng viên người Ý và Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng của cả hai cuộc thi là 40.000.000 đồng cùng Vietnam Bar Tour và Chef Workshop.