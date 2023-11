Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (29/11): Gia tăng thêm tỷ trọng ở những mã cổ phiếu đã có lợi nhuận

29/11/2023 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch ngày 28/11, chỉ số VN-Index khiến nhà đầu tư thót tim khi có thời điểm giảm mạnh về 1.077 điểm, nhiều cổ phiếu giảm từ 3-4% nhưng phục hồi trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết phiên, VN-Index tăng 7,37 điểm (+0,68%) lên mức 1.095,43 điểm hướng đến vùng giá tâm lý 1.100 điểm; HNX tăng 0,5 điểm lên 224,39 điểm; trong khi UPCoM tăng 0,16 điểm lên 84,66 điểm.

Cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được khuyến nghị nắm giữ. Ảnh: VIB

VN-Index có cơ hội thử thách ngưỡng 1.130 điểm

Phiên giao dịch hôm nay (29/11), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định với việc xu hướng giảm điểm vẫn đang đóng vai trò chủ đạo và các chỉ báo kỹ thuật trên khung ngày vẫn đang cho nhiều tín hiệu kém khả quan hơn, nhiều khả năng chỉ số sẽ gặp áp lực điều chỉnh đáng kể trở lại quanh ngưỡng kháng cự gần 1.115 (+/-5) điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục sớm và chỉ trải lệnh mở mua với tỷ trọng nhỏ quanh ngưỡng hỗ trợ gần 1.065 (+/-10) điểm và xa hơn tại 1.000 (+/-15) điểm.

Chứng khoán Agribank (Agriseco Research) thì dự báo thị trường sẽ tích lũy với biên độ thu hẹp dần trước khi hình thành xu hướng mới rõ ràng hơn, vì vậy nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải từ 30-40% danh mục.

Đối với nhà đầu tư đã giải ngân thăm dò tại vùng hỗ trợ của thị trường có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index xác nhận bứt lên trên đường xu hướng ngắn hạn MA20, tập trung vào các nhóm đang thu hút dòng tiền.

Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) cho biết VN-Index dù chưa thể lấy lại mốc 1.100 điểm sau phiên giảm mạnh tuần trước, nhưng nếu sét dưới góc nhìn ngắn hạn, nếu sớm vượt qua ngưỡng kháng cự 1.100 điểm, thị trường sẽ tiếp tục nhịp hồi phục sau giai đoạn giảm mạnh và hướng đến khu vực tích lũy phía trên.



"Kỳ vọng thị trường sẽ có thể vượt qua ngưỡng 1.100 điểm trong các phiên tới và phát tín hiệu cho nhịp hồi phục tiếp theo", chứng khoán SHS nêu quan điểm.

Cổ phiếu VNM của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) được đánh giá khả quan. Ảnh: VNM

Còn theo Chứng khoán Phú Hưng (PHS), chỉ số VN-Index có phiên bật tăng tạo nến rút chân với bóng nến dưới dài từ vùng hỗ trợ 1.070 – 1080 điểm, cho thấy kịch bản kịch bản Sideway trong biên độ từ 1.070 tới 1.130 điểm vẫn đang được bảo lưu. Do đó, chỉ số đang có cơ hội hướng lên thử thách ngưỡng biên trên quanh 1.130 điểm.

Nhìn chung, thị trường đang cho tín hiệu củng cố trạng thái Sideway trong biên độ hẹp sau phiên tăng 28/11. Do đó, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và thực hiện các vị thế giao dịch lướt sóng trên các cổ phiếu hiện có. Trong đó, ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tăng trưởng và đang thu hút được dòng tiền mạnh tham gia.

Cổ phiếu nào đáng chú ý phiên hôm nay?

Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Theo MBS, dự báo lợi nhuận sau thuế 2023-2024 của VIB tăng lần lượt 0,4% và 26,1% so với năm trước.

Dự báo của MBS dựa trên các cơ sở chính: (1) tín dụng 2023 và 2024 đạt lần lượt 9,9% và 14,8%; (2) NIM tăng nhẹ lên 4,8% trong 2023 và 5,1% năm tiếp theo (3) Chi phí trích lập dự phòng trong quý IV/2023 tiếp tục tăng mạnh 302,4% so với cùng kỳ đưa tổng chi phí trích lập trong 2023 tăng 257,5%. Chi phí trích lập trong năm 2024 được dự báo sẽ giảm 17,1% so với 2023 nhưng vẫn cao hơn 3 lần so với 2022.

MBS khuyến nghị nắm giữ đối với VIB dựa trên tăng trưởng tín dụng trung bình trong giai đoạn 2024-2027 đạt 14,9% và NIM sẽ được duy trì quanh mức 5.0%; ROE được duy trì trên 25% trong cùng giai đoạn giúp lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng kép 15.3%/năm.

Đồng thời, MBS cũng điều chỉnh giá giá mục tiêu 12 tháng xuống còn 20.100 đồng/CP do điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận sau thuế 2023-2024 lần lượt 9,5% và 9,4% so với dự báo gần nhất dựa trên kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến.

Ngoài ra, chất lượng tài sản suy giảm mạnh hơn kỳ vọng cũng khiến MBS nâng tỷ lệ trích lập dự phòng cho 2023 và 2024.

Chứng khoán Vietcap (VCSC) thì dành khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu VNM của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk).



Tuy nhiên, VCSC điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu cho cổ phiếu VNM. Nguyên nhân chủ yếu do VCSC giảm 9% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong giai đoạn 2024-2025 do đã hạ dự phóng biên lợi nhuận gộp thị trường nội địa các năm 2024/2025 lần lượt xuống 150/210 điểm cơ bản còn 43,1%/43,0% (bằng mức 43,1% trong 2021). Điều này được bù đắp một phần do VCSC cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024.

VCSC đánh giá cao khả năng sinh lời vượt trội và khả năng chi trả cổ tức ổn định của VNM. VCSC cũng giữ nguyên dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu giai đoạn 2023-2026 của VNM là 6%, nhờ thu nhập của người lao động Việt Nam tăng khi thị trường lao động phục hồi.

Tuy nhiên, VCSC giảm dự báo CAGR EPS giai đoạn 2023-2026 xuống còn 8% (so với mức 10% trong dự báo trước đây) do (1) biên lợi nhuận gộp tăng chậm hơn dự kiến trong 9 tháng đầu năm 2023 và (2) những thay đổi bất lợi trong cơ cấu sản phẩm của VNM khiến VCSC ít lạc quan hơn về khả năng biên lợi nhuận gộp mảng sữa nội địa của công ty mẹ VNM trong giai đoạn 2024-2025 sẽ tiệm cận mức trước đại dịch Covid-19.