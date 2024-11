TP.HCM gỡ vướng pháp lý cho 8 dự án bất động sản

Theo báo cáo gửi Bộ Xây dựng tình hình thị trường bất động sản và nhà ở quý III/2024, UBND TP.HCM cho biết thời gian qua, thành phố đã thành lập Tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Được biết, Tổ công tác này do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Tổ phó Tổ công tác, chủ trì giải quyết, tổng hợp đề xuất giải quyết định kỳ hàng quý đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.HCM và nhóm dự án do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chuyển đến, các dự án đầu tư khác trên địa bàn do các sở, ngành báo cáo đề xuất.

Kết quả, Tổ công tác của từ khi được thành lập đã triển khai 10 cuộc họp và ban hành 15 thông báo kết luận; xem xét giải quyết cho 30 dự án. Đáng chú ý, 8/30 dự án đã được giải quyết hoàn toàn, 22/30 dự án có vướng mắc hiện đang được các Sở, ngành, TP.Thủ Đức tiếp tục tham mưu xử lý theo quy định.



8 dự án bất động sản được gỡ vướng hoàn toàn là tín hiệu đáng mừng. Ảnh: Gia Linh

Được biết, 8 dự án được giải quyết hoàn toàn gồm: Dự án Khu phức hợp Sóng Việt của Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát; Khu chung cư và thương mại Metro Star của Công ty Cổ phần Đầu tư Metro Star; Khu Liên hợp Thể dục Thể thao và Dân cư Tân Thắng (điều chỉnh tiến độ) của Công ty Cổ phần Gumaland.

Ngoài ra, các dự án còn lại như dự án xây dựng khu nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần VTHouse và Công ty Cổ phần Tân Giao; Dự án của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Khu đất diện tích hơn 11.000m2 tại Hóc Môn của Công ty Cổ phần Western Sài Gòn; dự án Khu nhà ở cao tầng Sông Đà - Thăng Long, quận 7 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons; Khu giáo dục quận Bình Thạnh Công ty Trí Tuệ cũng góp mặt trong danh sách các dự án được tháo gỡ hoàn toàn.

Các chuyên gia đánh giá, việc một số dự án được tháo gỡ hoàn toàn vướng mắc pháp lý là tín hiệu đáng mừng, giúp doanh nghiệp có thể tái khởi động dự án. Từ đó, nguồn cung nhà ở tại TP.HCM sẽ được bổ sung.