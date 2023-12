Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (6/12): Tín hiệu khả quan từ thị trường tỷ dân, cổ phiếu VNM thêm hấp dẫn

06/12/2023 6:30 AM (GMT+7)

Áp lực chốt lời đã tạo sức ép giảm điểm lên các chỉ số chính trong phiên ngày 5/12 khiến hàng trăm mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ trên toàn thị trường. Chốt phiên, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,4% (-4,52 điểm) về 1.115,97 điểm; HNX-Index giữ được sắc xanh nhẹ 0.03 điểm, chốt ở 231,34 điểm.

Khả năng VN-Index hồi phục lên vùng 1.150 (+/-10) điểm

Theo các chuyên gia chứng khoán, việc thanh khoản phiên 5/12 giảm và hầu hết các nhóm ngành không xuất hiện mức điều chỉnh sâu, nhiều khả năng chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay vẫn có thể duy trì đà hồi phục lên vùng đích kỳ vọng tại 1.150 (+/-10) điểm.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VNM của Công ty CP Sữa Việt Nam. Ảnh: Vinamilk

Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, khối lượng khớp lệnh phiên 5/12 sụt giảm thấp hơn mức trung bình 20 phiên, cho thấy mức điều chỉnh nhẹ của thị trường chỉ là phiên điều chỉnh kỹ thuật.

CSI vẫn tiếp tục duy trì quan điểm vị thế nắm giữ danh mục, thậm chí có thể gia tăng thêm tỷ trọng ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận khi thị trường chung rung lắc mạnh.

Ngưỡng hỗ trợ của VN-Index trong trường hợp điều chỉnh theo kỳ vọng của CSI nằm ở ngưỡng 1.102-1.107 điểm.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì đánh giá, việc thanh khoản phiên 5/12 giảm và hầu hết các nhóm ngành không xuất hiện mức điều chỉnh sâu, nên nhiều khả năng chỉ số vẫn có thể duy trì đà hồi phục lên vùng đích kỳ vọng được đặt tại 1.150 (+/-10) điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục sớm và chỉ trải lệnh mở mua với tỷ trọng nhỏ quanh ngưỡng hỗ trợ gần 1.080 (+/-15) điểm.

Chứng khoán AIS thì cho rằng điểm tích cực trong phiên 5/12 là thị trường vẫn giữ được vùng 1.115 điểm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI suy yếu trong vùng trung tính cho thấy VN-Index vẫn cần kiểm nghiệm lại cung - cầu quanh vùng 1.115 điểm một lần nữa trước khi tiếp tục xu hướng hồi phục.

Với hoạt động đầu tư ngắn hạn, AIS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong danh mục. Tận dụng những phiên điều chỉnh có thể gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu.

Còn Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cân nhắc tận dụng những phiên rung lắc để giải ngân các cổ phiếu có xu hướng kiểm tra thành công và giữ vững khu vực hỗ trợ, thuộc các nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng.

Cổ phiếu nào triển vọng phiên hôm nay?

Phiên giao dịch hôm nay (6/12), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VNM của Công ty CP Sữa Việt Nam.

Quan điểm đầu tư của KBSV, kết thúc quý III/2023, VNM đạt doanh thu thuần 15.636 tỷ đồng giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ (SVCK) do ảnh hưởng từ tiêu thụ ngành sữa suy giảm. Biên lợi nhuận gộp đạt 41,9%, tăng 2,4 điểm phần trăm SVCK do giá bột sữa giảm mạnh và tiếp tục neo ở mức thấp. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.533 tỷ đồng tăng 9,1% SVCK, lợi nhuận lên mức cao nhất kể từ quý III/2021.

Thị trường nội địa tiếp tục khó khăn khi toàn ngành sữa tăng trưởng âm. Tuy nhiên tín hiệu tích cực là VNM đã khôi phục được gần 2 điểm phần trăm thị phần so với hồi đầu năm sau khi thực hiện chiến dịch thay đổi nhận diện thương hiệu và hoàn tất thay đổi bao bì cho các sản phẩm, cùng với đó là thực hiện nhiều chiến dịch marketing, khuyến mãi tại các điểm bán.

Tổng doanh thu nước ngoài đạt 2.384 tỷ đồng (+3,5% SVCK). Thị trường xuất khẩu khởi sắc hơn các quý trước nhờ một số thị trường có tình hình chính trị ổn định hơn, bước đầu có những tín hiệu khả quan khi gia nhập thị trường Trung Quốc.

Tại chi nhánh nước ngoài, AngkorMilk tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định 10%, Driftwood đang bắt đầu trở lại tăng trưởng bình thường với doanh thu đi ngang so với cùng kỳ.

KBSV dự phóng kết quả kinh doanh năm 2023 của VNM với doanh thu thuần đạt 60.811 tỷ đồng (+1,4%), lợi nhuận sau thuế đạt 8.980 tỷ đồng (+4,7%). Từ đó, KBSV đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu VNM với giá mục tiêu 76.700 đồng/CP.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BCG của Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital với giá mục tiêu 10.971 đồng/CP.

Theo YSVN, BCG gặp nhiều thách thức trong năm 2023 khi 2 mảng hoạt động cốt lõi của là bất động sản và xây dựng đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mảng năng lượng tái tạo của BCG vẫn tích cực nhờ dự án Phù Mỹ, sản lượng điện và doanh thu đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

YSVN nhận định kết quả kinh doanh quý IV/2023 sẽ chưa thể cải thiện rõ nét do tình hình kinh tế chưa cải thiện, ảnh hưởng nhiều nhất ở 2 mảng xây dựng và bất động sản. Bên cạnh đó, YSVN cho rằng việc mở bán sản phẩm bất động sản trong quý IV này sẽ khá hạn chế và mảng xây dựng cũng tương tự.

Trong năm 2023, YSVN ước tính doanh thu mảng bất động sản của BCG đạt 749 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Qua đó, công ty cũng dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của BCG lần lượt ở mức 3.682 tỷ đồng và 206 tỷ đồng, giảm 19% và 62% so với cùng kỳ.

Dựa vào cơ sở trên, YSVN khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BCG với giá mục tiêu 10.971 đồng/CP (giảm 9% so với báo cáo trước đó).