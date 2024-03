Doanh nghiệp Việt Nam, Hà Lan sẽ ký 18 văn bản hợp tác

Danh sách 70 công ty và tổ chức Hà Lan đến Việt Nam gồm:

Abundigro, Agriterra, Ammerlaan Construction, Ausnutria, CNV International, CTC Group, DanDutcH, De Heus Animal Nutrition, Dutch Green Coconut Company, Dutch Greenhouse Delta, East West Seed, ESG Wings, Eurofins Agro Testing, Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan FMO, Food Ventures, Fresh Studio, Green Ant, Invest International, Land Water Food Consult, Larive International, Municipality of Westland, Nedspice, Netherlands Food Partnership, NLWorks, Nuffic, Orangeworks / Tanis Food Tec, P.C. van Tuijl Feed Enrichment, Priva SEA, PUM, Quỹ Rabo, ngân hàng Rabobank, Rijk Zwaan, Stamex Technology, Topsector Horticulture & Starting Materials, Vietnam Food Europe, Wageningen University & Research, Wesemael Group, KLM Royal Dutch Airlines, AAS Logistics, APM Terminals, Boskalis, Cofano Software Solutions, Damen Shipyards, Delta Context, Maritime Transport Business Solutions, Nestra 74, NxtPort International, FPT Software Hà Lan, Royal HaskoningDHV, Saxion University of Applied Sciences, Water Agency, Van Oord Dredging and Marine Contractors, World Water Academy...

Nguồn: Đại sứ quán Hà Lan