Đưa Nvidia bay cao lại là trí tuệ nhân tạo

Trong phiên giao dịch ở Mỹ ngày 23/2, cổ phiếu của Nvidia tăng liên tiếp nhiều lần và đạt đỉnh ở mức 823,9 USD, đưa tổng vốn hóa của tập đoàn chip bán dẫn này lần đầu tiên chạm mốc 2.000 tỷ USD. Cùng với đó, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng tăng theo chiều của Nvidia.



Giá đóng cửa của Nvidia dừng lại ở mức 788,17 USD và giá trị vốn hóa giảm xuống còn 1.970 tỷ USD. Nếu so sánh, con số này cao hơn GDP của rất nhiều nước trừ nhóm 11 nước dẫn đầu, như thể hiện trong hình của IMF và Forbes.

Kết quả do tạp chí Forbes tổng hợp từ dữ liệu tháng 2 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy vốn hóa thị trường của Nvidia (vị trí 12 trong bảng) cao hơn cả GDP của Nga, Hàn Quốc và Australia. Cần lưu ý rằng việc so sánh này chỉ đơn thuần là nói về con số vì không thể đem so thị giá của 1 công ty niêm yết với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 1 nước.

Nvidia được xem là tập đoàn dẫn đầu thị trường bộ xử lý đồ họa (GPU) huấn luyện trí tuệ nhân tạo nhờ nắm bắt cơ hội đúng nơi đúng thời điểm. Thống kê cho thấy cổ phiếu của Nvidia đã tăng 238% trong 12 tháng qua do nhu cầu về các bộ xử lý đồ họa gia tăng. Rất nhiều công ty sử dụng sản phẩm của Nvidia để tham gia cơn bão phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay trên thế giới.

Nvidia là nhà sản xuất chip đồ họa GPU hàng đầu thế giới.

Theo dữ liệu của công ty thông tin tài chính LSEG, cổ phiếu của Nvidia hiện được giao dịch ở mức gấp 29 lần kỳ vọng thu nhập trong 12 tháng tới, so với mức trung bình của ngành là 25,3. Một năm trước, con số này là 47 lần. Ít nhất 17 công ty môi giới đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Nvidia sau khi có kết quả kinh doanh mới nhất.

Trong số những công ty lạc quan nhất, Rosenblatt Securities đã nâng mục tiêu giá của Nvidia từ 1.100 USD/cổ phiếu lên 1.400 USD/cổ phiếu. Nếu điều này thành sự thật, thị giá của Nvidia có thể lên tới 3.500 tỷ USD.