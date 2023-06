Từ ngày mai, nguồn điện miền Bắc sẽ có thêm 20 triệu kWh/ngày, giảm căng thẳng cắt điện

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 - đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, cho biết tổ máy số 1 của Nhà máy dự kiến trong ngày 13/6 sẽ hoàn thành công tác sửa chữa, kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành. Nếu tổ máy này vận hành, lưới điện miền Bắc sẽ được cung cấp thêm 7 triệu kWh mỗi ngày.



Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, tổ máy S2 đã được khởi động trở lại, cung cấp sản cho lưới điện miền Bắc thêm 13 triệu kWh/ngày. Ảnh: EVN

Tổ máy này gặp sự cố vào ngày 5/6, đến ngày 10/6, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã cơ bản hoàn thành công tác sửa chữa, và đang vệ sinh lò để tránh các hiện tượng đóng tro xỉ.

Theo ông Võ Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, về công tác cung cấp nhiên liệu cho sản xuất, hiện lượng than tồn kho và lượng than do TKV cung cấp theo hợp đồng đã được đảm bảo.

Trước đó, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 cũng đã hoàn thành công tác tiểu tu tổ máy số 2 theo đúng kế hoạch điều chỉnh, đảm bảo vận theo quy định.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 cho biết, sau thời gian sửa chữa, sáng 12/6, tổ máy S2 đã được khởi động trở lại. Sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh/ngày.

Như vậy, từ ngày mai, 13/6, hai tổ máy của Nhiệt điện Nghi Sơn và Nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành trở lại, lưới điện miền Bắc sẽ được cung cấp thêm 20 triệu kWh/ngày.