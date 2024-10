Masan ghi nhận 220 tỷ đồng mỗi ngày từ doanh thu

Trong báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý 3/2024, tập đoàn đa ngành của tỉ phú Nguyễn Đăng Quang cho biết 701 tỷ đồng lợi nhuận quý đã giúp Masan hoàn thành 130% kế hoạch lợi nhuận ở kịch bản cơ sở.

Masan đang hướng về quý cuối năm với mục tiêu tiến gần đến kế hoạch lợi nhuận 2.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group. Ảnh TL

“Quý 3/2024, WinCommerce và Masan MEATLife đã đạt lợi nhuận sau thuế dương và là động lực then chốt giúp tối đa hóa giá trị cho cổ đông. Xu hướng này sẽ tăng tốc hơn nữa khi chúng tôi tiếp tục thực hiện các phát kiến chiến lược trong trung hạn. Masan Consumer tiếp tục đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hai con số và đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi các xu hướng cao cấp hóa, đổi mới sản phẩm và tiêu dùng bênngoài gia đình tăng lên", Chủ tịch HĐQT Masan Group Nguyễn Đăng Quang chia sẻ.



Masan Consumer sẽ IPO trong năm 2025

Mảng hàng tiêu dùng có thương hiệu của Masan, Masan Consumer (mã chứng khoán: MCH), tiếp tục ghi nhận tích cực trong quý vừa qua.

Doanh thu quý 3/2024 của Masan Consumer tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7.987 tỷ đồng. Con số tích cực này được đóng góp bởi chiến lược cao cấp hóa được triển khai trong ngành hàng Thực phẩm tiện lợi và Gia vị giúp đạt tăng trưởng lần lượt 11% và 6,7% so với cùng kỳ; và hoạt động đổi mới trong ngành hàng Đồ uống và Chăm sóc gia đình và cá nhân giúp đạt tăng trưởng lần lượt 18,8% và 12,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu quý 3/2024 của Masan Consumer thuộc Masan Group tăng 10,4% so với quý 3/2023. Nguồn: báo cáo của Masan Group

Masan Consumer tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao là 46,8% trong quý 3/2024.



Tiến trình IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của Masan Consumer đang diễn ra trôi chảy. Đầu tháng 10, công ty này công bố kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu MCH từ sàn UPCoM sang sàn HoSE. Masan Consumer cũng công bố kế hoạch chào bán 326,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45,1 (sở hữu 1.000 cổ phiếu có quyền mua thêm 451 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Theo thông tin từ phía Masan, mục tiêu của tập đoàn là hoàn tất quá trình niêm yết cổ phiếu MCH Masan Consumer tại HoSE trong năm 2025; nghĩa là công chúng có thể giao dịch cổ phiếu này qua HoSE thay vì sàn UPCoM dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Doanh số mảng thịt chế biến của Masan tăng

Masan MEATLife (viết tắt: MML) thuộc Masan Group ghi nhận mức tăng EBIT 43 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. EBIT là là lợi nhuận trước lãi vay và thuế. Đây là quý thứ ba liên tiếp MML báo cáo EBIT dương.

Quầy thịt MEATDeli trong hệ thống siêu thị WinMart. Nguồn: MSN

Đóng góp vào kết quả này là doanh số mảng thịt chế biến tăng lên đồng thời được hưởng lợi từ giá thị trường thịt gà và thịt lợn cao hơn. Doanh thu mảng thịt bao gồm thịt lợn tươi, thịt gà và thịt chế biến tăng 13,6% so với cùng kỳ trong khi doanh thu mảng trang trại giảm 28,2% do đơn vị triển khai chiến lược tái cấu trúc mảng gà trang trại và tập trung hơn vào chuỗi giá trị cuối. Doanh thu đạt 1.936 tỷ đồng.

WinCommerce đạt lợi nhuận sau thuế dương cả quý

Mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ của Masan đạt "cú đúp" lợi nhuận sau thuế dương. Đối với mảng bán lẻ của Masan, WinCommerce (viết tắt: WCM) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3/2024, đạt 8.603 tỷ đồng trên toàn mạng lưới, được đóng góp chủ yếu bởi các mô hình cửa hàng mới WIN (phục vụ người mua sắm ở thành thị) và WinMart+ Rural (phục vụ cho người mua sắm ở nông thôn).

Lợi nhuận sau thuế của WCM đạt con số dương là 20 tỷ đồng trong quý 3/2024. Đây là lần đầu tiên kể từ thời kỳ Covid. Đây là dấu hiệu rõ ràng của một lộ trình gặt hái lợi nhuận bền vững trong thời gian tới.

Đến tháng 9/2024, WCM vận hành 3.733 cửa hàng WCM, mở rộng thêm 60 cửa hàng mới kể từ quý 2/2024. Công tác mở cửa hàng mới đã và đang được đẩy mạnh trở lại. Các siêu thị WinMart đạt lợi nhuận hoạt động dương trong khi tăng trưởng doanh thu không thay đổi, chủ yếu nhờ tỷ lệ hao hụt được cải thiện.

Theo báo cáo, trọng tâm chiến lược của WCM trong quý cuối năm 2024 là tiếp tục đạt lợi nhuận sau thuế dương, tăng tốc độ mở cửa hàng để đạt khoảng 100 cửa hàng mở mới mỗi quý. WCM sẽ tiếp tục củng cố vị thế ở khu vực nông thôn.