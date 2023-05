Quá tiện, đã có thể bắt taxi điện VinFast trên ứng dụng xe công nghệ

Từ hôm nay, người dùng đã có thể đón taxi điện VinFast trên ứng dụng gọi xe Be, sau khi hãng này kích hoạt tính năng beVinFast. Hai tháng trước, Be Group và Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) đã ký kết hợp tác với nhau, thỏa thuận trong việc đưa taxi điện VinFast hoạt động trên ứng dụng này.



Tính năng beVinFast trên ứng dụng Be. Ảnh chụp màn hình

Trong giai đoạn đầu triển khai beVinFast, khách hàng sẽ được trải nghiệm di chuyển bằng xe điện với dịch vụ GreenCar - taxi tiêu chuẩn với xe VinFast VF e34 sơn màu xanh Cyan đặc trưng.

Trong thời gian đầu tính năng beVinFast được triển khai, khách hàng đặt dịch vụ sẽ được hoàn tiền lên đến 20% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Cake by VPBank cũng như các ưu đãi khác trên ứng dụng.

Bà Vũ Hoàng Yến - Tổng giám đốc Be Group, cho biết với quy mô hàng trăm nghìn tài xế cùng với nền tảng gần 10 triệu khách hàng được sử dụng rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp tự nhận định vai trò và trách nhiệm quan trọng trong mục tiêu phổ cập thói quen sử dụng phương tiện xanh đến khách hàng.

“Chúng tôi tin rằng việc hợp tác sâu với GSM hoàn toàn có thể giúp hiện thực hóa tham vọng phủ xanh đường phố trong thời gian ngắn hơn. Người dùng cũng như tài xế sẽ được trải nghiệm vận chuyển an toàn, không tiếng ồn với chi phí hợp lý”, bà Yến nói.

Theo thỏa thuận đã ký giữa Be Group và GSM hồi tháng 3/2023, Be Group sẽ nhận khoản đầu tư trực tiếp từ GSM. Thông qua các đối tác tài chính, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện.

Trong giai đoạn đầu, Be Group và GSM sẽ phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cung cấp các chính sách ưu đãi độc quyền cho tài xế của Be, để thuê hoặc mua ô tô, xe máy điện VinFast thông qua GSM với chi phí hấp dẫn.

GSM (Green - Smart - Mobility) được Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong đó ông Vượng nắm giữ 95% cổ phần. Công ty hoạt động trong hai lĩnh vực chính là taxi điện và cho thuê ô tô, xe máy điện VinFast, với quy mô đầu tư 10.000 ô tô và 100.000 xe máy.

Người dùng đã có thể bắt taxi điện VinFast trên ứng dụng Be với tính năng beVinFast, tương tự như khi đón beCar và beTaxi từ trước đến nay. Ảnh minh họa: GSM

Hiện taxi điện GSM cũng đã phủ sóng tại Hà Nội, TP.HCM. Tại TP.HCM, taxi điện GSM đã xuất hiện nhiều ở khu vực trung tâm.

Khách hàng có thể đặt Taxi Xanh SM qua số tổng đài toàn quốc 1900 2088 như taxi truyền thống hoặc qua ứng dụng riêng của hãng này là Taxi Xanh SM.

Giá mở cửa cho km đầu tiên của dịch vụ GreenCar là 20.000 đồng. Với 24 km tiếp theo, giá cước đối với xe VF e34 là 16.000 đồng/km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước là 14.500 đồng/km. Mức giá dành cho dịch vụ LuxuryCar là cố định 21.000 đồng/km cho toàn bộ hành trình.